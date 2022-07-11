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Чи очікує Україну гіперінфляція:
у Мінекономіки дали...

Чи очікує Україну гіперінфляція: у Мінекономіки дали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 21:11

Чи очікує Україну гіперінфляція: у Мінекономіки дали...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Огляд інфляції (червень 2022 року) Міністерства економіки.

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Чи очікує Україну гіперінфляція: у Мінекономіки дали відповідь
R2
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