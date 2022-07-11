Про це повідомляє Огляд інфляції (червень 2022 року) Міністерства економіки.
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Чи очікує Україну гіперінфляція: у Мінекономіки дали відповідь
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Додано: Суб 27 сер, 2022 21:11
Чи очікує Україну гіперінфляція: у Мінекономіки дали...
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Дивися повний текст
Чи очікує Україну гіперінфляція: у Мінекономіки дали відповідь
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