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Частка жінок в українському
IT за останні десять років...

Частка жінок в українському IT за останні десять років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 08:31

Частка жінок в українському IT за останні десять років...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить внутрішнє дослідження GlobalLogic, яке компанія провела до Дня рівності жінок.

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Частка жінок в українському IT за останні десять років зросла в три рази – дослідження
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 08:31

ну еще бы, ипать то кого-то надо
cohan
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