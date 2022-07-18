Про це свідчить внутрішнє дослідження GlobalLogic, яке компанія провела до Дня рівності жінок.
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Частка жінок в українському IT за останні десять років зросла в три рази – дослідження
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Додано: Пон 29 сер, 2022 08:31
Частка жінок в українському IT за останні десять років...
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Частка жінок в українському IT за останні десять років зросла в три рази – дослідження
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