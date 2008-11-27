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Банки які проводять
p2p у валюті

Банки які проводять p2p у валюті
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:00

Банки які проводять p2p у валюті

підкажіть, які на сьогодні банки проводять p2p операції (перерахування між картками по номеру картки) у валюті? тобто треба перерахувати валюту на картку відкриту за кордоном. Відомо шо ліміт на такі операції 30 тис грн. Цікавить хто саме такі операції проводить наразі. Наприклад, укргаз проводить якщо з грн. карти перераховувти, багато банків взагалі не проводить. Цікавить які банки дозволяють робити такі перекази зі своїх валютних карт
R12
 
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