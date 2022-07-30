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Чоловіки зможуть виїжджати
за кордон під заставу: як...

Чоловіки зможуть виїжджати за кордон під заставу: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:19

Чоловіки зможуть виїжджати за кордон під заставу: як...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня в Україні запроваджується програма єВідрядження, яка дозволить військовозобов'язаним українцям виїжджати з України на 7 днів, попередньо внісши заставу у 200 тисяч гривень.

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Чоловіки зможуть виїжджати за кордон під заставу: як працюватиме програма єВідрядження
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:19

Це порушення Конституції. Не можна дискримінувати людей за статтю чи майном. Якщо ти багатий чоловік - то можеш виїхати, якщо ти жінка - також можеш, якщо бідний чоловік - ніт.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:31

  Sergius написав:Це порушення Конституції. Не можна дискримінувати людей за статтю чи майном. Якщо ти багатий чоловік - то можеш виїхати, якщо ти жінка - також можеш, якщо бідний чоловік - ніт.

Так по половому признаку тоже Конституция дискриминировать запрещает, вроде как :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:18

стоило бы побольше своему народу доверять
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 22:05

Черговий лохотрон.
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