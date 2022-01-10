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YouControl презентував рейтинг фінансової стійкості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 сер, 2022 13:37
Пропонуємо до обговорення:
До трійки лідерів cеред українських банків за ренкінгом фінстійкості банків YouControl за ІІ квартал 2022 року ввійшли АТ "ІНГ Банк Україна" , АТ "УкрСиббанк", АТ "ПриватБанк".
Дивися повний текст YouControl презентував рейтинг фінансової стійкості українських банків
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Додано: Пон 29 сер, 2022 13:38
Рейтинг ниочем. Только для гуанобанков в неоправданно верхней части списка бегать и рассказывать о своей якобы надежности, что уже некоторые и делают. Интересно увидеть нижнюю часть списка, чтобы понимать какие банки падут в ближайшее время.
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salvydas
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