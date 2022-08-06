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Скільки ІТ-спеціалісти
переказують на ЗСУ

Скільки ІТ-спеціалісти переказують на ЗСУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:51

Скільки ІТ-спеціалісти переказують на ЗСУ

Пропонуємо до обговорення:
Близько 80% ІТ-спеціалістів регулярно переказують кошти на армію, а середній донат становить $270 на місяць.

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Скільки ІТ-спеціалісти переказують на ЗСУ
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:52

Спасибі , пошана
lavreolena
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 08:20

Вместо того, чтобы утверждать, что данные об оценке донатов завышены, очень хотелось бы увидеть хотя бы примерный отчет об их целевом использовании...
hmalko78
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