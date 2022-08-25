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FinAwards 2022: визначили трійку народних банків в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 сер, 2022 03:00
Пропонуємо до обговорення:
У п’ятницю, 26 серпня, у Києві відбулася п’ята, ювілейна, церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній – FinAwards. Прикметно, що попри війну, повномасштабну фазу якої росія розв’язала 24 лютого, церемонія відбувалася в офлайні.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 03:00
Хорошая попытка раскрутить ТАС и Росс помойку.
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orkoteg
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