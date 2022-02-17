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Закінчився термін дії
COVID-сертифіката: алгоритм дій

Закінчився термін дії COVID-сертифіката: алгоритм дій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:34

Закінчився термін дії COVID-сертифіката: алгоритм дій

Пропонуємо до обговорення:
В Україні збільшується кількість хворих на коронавірус. Наразі для багатьох громадян актуалізувалося питання поновлення сертифіката про щеплення.

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Закінчився термін дії COVID-сертифіката: алгоритм дій
R2
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