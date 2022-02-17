Закінчився термін дії COVID-сертифіката: алгоритм дій

В Україні збільшується кількість хворих на коронавірус. Наразі для багатьох громадян актуалізувалося питання поновлення сертифіката про щеплення.
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Закінчився термін дії COVID-сертифіката: алгоритм дій
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Додано: Вів 30 сер, 2022 10:34
Закінчився термін дії COVID-сертифіката: алгоритм дій
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Закінчився термін дії COVID-сертифіката: алгоритм дій
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