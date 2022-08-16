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Уряд виплатив за ОВДП на ₴59,1 мільярда більше, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 сер, 2022 10:49
Пропонуємо до обговорення:
Упродовж повномасштабної війни росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 59,1 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.
Дивися повний текст Уряд виплатив за ОВДП на ₴59,1 мільярда більше, ніж залучив на аукціонах
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