RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд виплатив за ОВДП на ₴59,1
мільярда більше, ніж...

Уряд виплатив за ОВДП на ₴59,1 мільярда більше, ніж...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:49

Уряд виплатив за ОВДП на ₴59,1 мільярда більше, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Упродовж повномасштабної війни росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 59,1 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.

Дивися повний текст
Уряд виплатив за ОВДП на ₴59,1 мільярда більше, ніж залучив на аукціонах
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98344
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд отримав право визначати розмір грошової допомоги в...
R2 » П'ят 26 сер, 2022 09:40
1 165
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 сер, 2022 09:40
ninel_m
Голова НБУ закликає уряд до скорочення дефіциту...
R2 » Вів 16 сер, 2022 16:07
1 124
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 16:07
peresichnij2022
Виплати за держоблігаціями вже на 43,7 мільярда...
R2 » Вів 16 сер, 2022 15:27
1 101
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 15:28
blackwi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (326)
30.08.2022 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.