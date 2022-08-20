Війна, яка через імперські амбіції росії увірвалася в життя кожного українця 24 лютого, змінила все. Не винятком стало й інвестування.
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Куди інвестувати під час війни? 5 неочевидних напрямків
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Додано: Вів 30 сер, 2022 10:58
Куди інвестувати під час війни? 5 неочевидних напрямків
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Дивися повний текст
Куди інвестувати під час війни? 5 неочевидних напрямків
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