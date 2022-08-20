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Куди інвестувати під час війни?
5 неочевидних напрямків

Куди інвестувати під час війни? 5 неочевидних напрямків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:58

Куди інвестувати під час війни? 5 неочевидних напрямків

Пропонуємо до обговорення:
Війна, яка через імперські амбіції росії увірвалася в життя кожного українця 24 лютого, змінила все. Не винятком стало й інвестування.

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Куди інвестувати під час війни? 5 неочевидних напрямків
R2
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