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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 21:39

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Друзья, давно начал чувствовать, что ветка обвалистов стала крайне не комфортна для общения на тему недвижимости, если дискуссия уходит несколько в сторону от мейнстрима. В разные времена модерации подвергались посты об ремонтах, аренде, демографии, миграции, глобальной экономике и тп. При этом на ветке могли присутствовать множество совершенно не относящихся к теме постов начиная от самокатов, автомобилей, особенностей возгонки этилсодержащих продуктов, стеклянных мостов и тд.
В общем, эта ветка для тех, кто хочет живого общения не только и не столько в формате финотчета и\или объявлений на ОЛХ.
По понятным причинам, Прохожий и ему подобные на этой ветке не найдут для себя ничего интересного. Это намек.
На ветке может быть обсуждение всего, что интересует людей, интересующихся недвижимостью. Даже если это к недвижимости имеет отдаленное или косвенное отношение.
Надеюсь, такие общечеловеческие принципы как отсутсвие дискриминации по какому-то ни было признаку, будут соблюдаться участниками ветки и модераторами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 21:59

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Всё для киевлян и гостей столицы
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 22:50

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  rjkz написав:rjkz

По-моему ветка по иммиграции получилась довольно живой и единственное, что портило впечатление - слив "неугодных" постов из других веток.
Как нелюбитель доказывать что-то кому-то в Ынтернетах, я больше читаю, чем пишу.

Спасибо за инициативу, надеюсь эта ветка взлетит, но при этом будет лишена внимания хамов-качков из более популярных и всей риелторской братии.
ava121
 
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