Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Додано: Вів 30 сер, 2022 21:39

Друзья, давно начал чувствовать, что ветка обвалистов стала крайне не комфортна для общения на тему недвижимости, если дискуссия уходит несколько в сторону от мейнстрима. В разные времена модерации подвергались посты об ремонтах, аренде, демографии, миграции, глобальной экономике и тп. При этом на ветке могли присутствовать множество совершенно не относящихся к теме постов начиная от самокатов, автомобилей, особенностей возгонки этилсодержащих продуктов, стеклянных мостов и тд.

В общем, эта ветка для тех, кто хочет живого общения не только и не столько в формате финотчета и\или объявлений на ОЛХ.

По понятным причинам, Прохожий и ему подобные на этой ветке не найдут для себя ничего интересного. Это намек.

На ветке может быть обсуждение всего, что интересует людей, интересующихся недвижимостью. Даже если это к недвижимости имеет отдаленное или косвенное отношение.

Надеюсь, такие общечеловеческие принципы как отсутсвие дискриминации по какому-то ни было признаку, будут соблюдаться участниками ветки и модераторами.