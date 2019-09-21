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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 30 сер, 2022 21:39
Друзья, давно начал чувствовать, что ветка обвалистов стала крайне не комфортна для общения на тему недвижимости, если дискуссия уходит несколько в сторону от мейнстрима. В разные времена модерации подвергались посты об ремонтах, аренде, демографии, миграции, глобальной экономике и тп. При этом на ветке могли присутствовать множество совершенно не относящихся к теме постов начиная от самокатов, автомобилей, особенностей возгонки этилсодержащих продуктов, стеклянных мостов и тд.
В общем, эта ветка для тех, кто хочет живого общения не только и не столько в формате финотчета и\или объявлений на ОЛХ.
По понятным причинам, Прохожий и ему подобные на этой ветке не найдут для себя ничего интересного. Это намек.
На ветке может быть обсуждение всего, что интересует людей, интересующихся недвижимостью. Даже если это к недвижимости имеет отдаленное или косвенное отношение.
Надеюсь, такие общечеловеческие принципы как отсутсвие дискриминации по какому-то ни было признаку, будут соблюдаться участниками ветки и модераторами.
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rjkz
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Додано: Вів 30 сер, 2022 21:59
Всё для киевлян и гостей столицы
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Мизантрóп
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Додано: Вів 30 сер, 2022 22:50
rjkz написав:
rjkz
По-моему ветка по иммиграции получилась довольно живой и единственное, что портило впечатление - слив "неугодных" постов из других веток.
Как нелюбитель доказывать что-то кому-то в Ынтернетах, я больше читаю, чем пишу.
Спасибо за инициативу, надеюсь эта ветка взлетит, но при этом будет лишена внимания хамов-качков из более популярных и всей риелторской братии.
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ava121
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