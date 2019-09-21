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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 сер, 2022 16:26
rjkz написав:
..
Снйчас и время пришло дорогих денег, но активы еще не подешевели.
пока энергия дорогая, активы не подешевеют. То есть, до весны можно расслабиться и копить деньги
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sequence
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Додано: Сер 31 сер, 2022 16:47
еврейская мудрость - зачёт. заставляет задуматься.
но жить как-то нужно. на паузу её не поставишь. в теории всё звучит просто, а на практике: с двумя детьми, кошкой никто квартиру даже не сдаст, а даже если чудом сдаст, то оплата аренды - не пустая трата?
мне кажется вы очень правы относительно инвестиции. а если жить негде, то придётся покупать. дети год дома сидят - одичают. няни разъехались, развития ноль
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beee
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Додано: Сер 31 сер, 2022 16:50
Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят
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beee
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Додано: Сер 31 сер, 2022 16:53
beee написав:
Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят
А ну, цікаво. Не поділитеся?
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Faceless
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Додано: Сер 31 сер, 2022 16:58
Faceless написав: beee написав:
Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят
А ну, цікаво. Не поділитеся?
ну тут ничего криминального:
купил usdt тут за гривну.
продал usdt за злотые на счёт, открытый в польше
единственный риск - хранение крипты - как-то стрёмно
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beee
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Додано: Сер 31 сер, 2022 16:59
beee написав:
Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят
Телепортация?
Ограничения на выезд во время войны приводят к воистину грандиозным научным открытиям.
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antey1969
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Додано: Сер 31 сер, 2022 17:00
antey1969 написав: beee написав:
Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят
Телепортация?
Ограничения на выезд во время войны приводят к воистину грандиозным научным открытиям.
да, телепортация))
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beee
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