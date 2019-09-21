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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 16:26

  rjkz написав:..
Снйчас и время пришло дорогих денег, но активы еще не подешевели.

пока энергия дорогая, активы не подешевеют. То есть, до весны можно расслабиться и копить деньги
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 16:47

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

еврейская мудрость - зачёт. заставляет задуматься.
но жить как-то нужно. на паузу её не поставишь. в теории всё звучит просто, а на практике: с двумя детьми, кошкой никто квартиру даже не сдаст, а даже если чудом сдаст, то оплата аренды - не пустая трата?

мне кажется вы очень правы относительно инвестиции. а если жить негде, то придётся покупать. дети год дома сидят - одичают. няни разъехались, развития ноль
beee
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 16:50

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят
beee
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 16:53

  beee написав:Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят

А ну, цікаво. Не поділитеся?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 16:58

  Faceless написав:
  beee написав:Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят

А ну, цікаво. Не поділитеся?

ну тут ничего криминального:
купил usdt тут за гривну.
продал usdt за злотые на счёт, открытый в польше
единственный риск - хранение крипты - как-то стрёмно
beee
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 16:59

  beee написав:Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят

Телепортация?
Ограничения на выезд во время войны приводят к воистину грандиозным научным открытиям.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:00

  antey1969 написав:
  beee написав:Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят

Телепортация?
Ограничения на выезд во время войны приводят к воистину грандиозным научным открытиям.

да, телепортация))
beee
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:56

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Многие прогнозируют обвал, и я в том числе.
Но в Виннице, в хороших новостройках, цена изменяеться вместе с курсом долара.

Не могу понять, в чем загвоздка ?
Значит кто-то покупает и спрос есть ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:59

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Кстати идея хорошая писать в одной ветке.
А то надоело прыгать как заяц.

Мне в Германии по действиям правительства складываеться впечатление, что принято принципиальное решение принять Украину в ЕС.
Так что может быть что год-два после окончания войны и будем в ЕС
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 19:04

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Хомякоид написав:Кстати идея хорошая писать в одной ветке.
исключительно из уважения к Прохожему
Мизантрóп
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