Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

пока энергия дорогая, активы не подешевеют. То есть, до весны можно расслабиться и копить деньги
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 сер, 2022 16:26
Додано: Сер 31 сер, 2022 16:47
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
еврейская мудрость - зачёт. заставляет задуматься.
но жить как-то нужно. на паузу её не поставишь. в теории всё звучит просто, а на практике: с двумя детьми, кошкой никто квартиру даже не сдаст, а даже если чудом сдаст, то оплата аренды - не пустая трата?
мне кажется вы очень правы относительно инвестиции. а если жить негде, то придётся покупать. дети год дома сидят - одичают. няни разъехались, развития ноль
Додано: Сер 31 сер, 2022 16:50
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят
Додано: Сер 31 сер, 2022 16:53
Додано: Сер 31 сер, 2022 16:58
ну тут ничего криминального:
купил usdt тут за гривну.
продал usdt за злотые на счёт, открытый в польше
единственный риск - хранение крипты - как-то стрёмно
Додано: Сер 31 сер, 2022 16:59
Додано: Сер 31 сер, 2022 17:00
Додано: Сер 31 сер, 2022 18:56
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Многие прогнозируют обвал, и я в том числе.
Но в Виннице, в хороших новостройках, цена изменяеться вместе с курсом долара.
Не могу понять, в чем загвоздка ?
Значит кто-то покупает и спрос есть ?
Додано: Сер 31 сер, 2022 18:59
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Кстати идея хорошая писать в одной ветке.
А то надоело прыгать как заяц.
Мне в Германии по действиям правительства складываеться впечатление, что принято принципиальное решение принять Украину в ЕС.
Так что может быть что год-два после окончания войны и будем в ЕС
Додано: Сер 31 сер, 2022 19:04
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
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