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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 19:21

  Faceless написав:
  beee написав:Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят

А ну, цікаво. Не поділитеся?

І я придумав.
100 варіантів)))
Все просто, як кут будинку)))
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 19:23

  Хомякоид написав:Кстати идея хорошая писать в одной ветке.
А то надоело прыгать как заяц.

Мне в Германии по действиям правительства складываеться впечатление, что принято принципиальное решение принять Украину в ЕС.
Так что может быть что год-два после окончания войны и будем в ЕС

Залишилась дрібниця: виграти війну.
Під керівництвом акторів,клоунів, єрмаків та весільних фотографів, які за 8 років не змогли побудувати власний патронний завод під час війни??????????
Frant
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