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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 сер, 2022 19:21
Faceless написав: beee написав:
Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят
А ну, цікаво. Не поділитеся?
І я придумав.
100 варіантів)))
Все просто, як кут будинку)))
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Frant
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Додано: Сер 31 сер, 2022 19:23
Хомякоид написав:
Кстати идея хорошая писать в одной ветке.
А то надоело прыгать как заяц.
Мне в Германии по действиям правительства складываеться впечатление, что принято принципиальное решение принять Украину в ЕС.
Так что может быть что год-два после окончания войны и будем в ЕС
Залишилась дрібниця: виграти війну.
Під керівництвом акторів,клоунів, єрмаків та весільних фотографів, які за 8 років не змогли побудувати власний патронний завод під час війни??????????
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Додано: Сер 31 сер, 2022 20:31
Frant написав: Хомякоид написав:
Кстати идея хорошая писать в одной ветке.
А то надоело прыгать как заяц.
Мне в Германии по действиям правительства складываеться впечатление, что принято принципиальное решение принять Украину в ЕС.
Так что может быть что год-два после окончания войны и будем в ЕС
Залишилась дрібниця: виграти війну.
Під керівництвом акторів,клоунів, єрмаків та весільних фотографів, які за 8 років не змогли побудувати власний патронний завод під час війни??????????
Україна є пішаком в грі великих держав.
Захочуть, нададуть зброю та погонимо москвитів.
Схоже вибрана тактика виснажиння.
Питання як довго це блядство буде продовжуватись ?
В Вінниці у рідні по доходам повний провал.
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Хомякоид
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