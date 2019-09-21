Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Додано: Сер 31 сер, 2022 23:52

beee написав: еврейская мудрость - зачёт. заставляет задуматься.

но жить как-то нужно. на паузу её не поставишь. в теории всё звучит просто, а на практике: с двумя детьми, кошкой никто квартиру даже не сдаст, а даже если чудом сдаст, то оплата аренды - не пустая трата?



мне кажется вы очень правы относительно инвестиции. а если жить негде, то придётся покупать. дети год дома сидят - одичают. няни разъехались, развития ноль еврейская мудрость - зачёт. заставляет задуматься.но жить как-то нужно. на паузу её не поставишь. в теории всё звучит просто, а на практике: с двумя детьми, кошкой никто квартиру даже не сдаст, а даже если чудом сдаст, то оплата аренды - не пустая трата?мне кажется вы очень правы относительно инвестиции. а если жить негде, то придётся покупать. дети год дома сидят - одичают. няни разъехались, развития ноль

Я не знаю как в Польше, откровенно говоря, я не совсем понимаю привлекательность переезда именно туда, но не везде в мире арендатор - бесправное существо.В НЙ очень трудно снять именно первое жилье.Последующие легче, но тоже проблема.Но если уж снял и платишь, то очень трудно лендлорду как-то ограничить твое проживание.Теперь представьте - приехала семья из 4-х человек, 2 довольно маленьких детей. Еще нигде не работает никто, но как-то сняли. На тот момент по верхней границе того на что рассчитывали, но и оно того стоило на фоне того, что в НЙ сдают в аренду и тем более на что обычно претендуют ньюкамеры.Потом начались проблемы с соседями снизу (они почти у всех случаются), но по правилам НЙ это не является правонарушением и лендлорд никак на это не реагировал по отношению к нам, только имел общение с соседями.Поэтому "жить негде" - это не то.Покупать надо лет через пять, если устоялось твердое понимание, что хочешь минимум лет 5-10 прожить именно в этой локации.Рент - очень удобная и выгодная штука.При этом можно что-то и купить, но тоже под аренду.И жить в аренде и сдавать в аренду.Есть доход, но при этом ты свободен.