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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 31 сер, 2022 23:52
beee написав:
еврейская мудрость - зачёт. заставляет задуматься.
но жить как-то нужно. на паузу её не поставишь. в теории всё звучит просто, а на практике: с двумя детьми, кошкой никто квартиру даже не сдаст, а даже если чудом сдаст, то оплата аренды - не пустая трата?
мне кажется вы очень правы относительно инвестиции. а если жить негде, то придётся покупать. дети год дома сидят - одичают. няни разъехались, развития ноль
Я не знаю как в Польше, откровенно говоря, я не совсем понимаю привлекательность переезда именно туда, но не везде в мире арендатор - бесправное существо.
В НЙ очень трудно снять именно первое жилье.
Последующие легче, но тоже проблема.
Но если уж снял и платишь, то очень трудно лендлорду как-то ограничить твое проживание.
Теперь представьте - приехала семья из 4-х человек, 2 довольно маленьких детей. Еще нигде не работает никто, но как-то сняли. На тот момент по верхней границе того на что рассчитывали, но и оно того стоило на фоне того, что в НЙ сдают в аренду и тем более на что обычно претендуют ньюкамеры.
Потом начались проблемы с соседями снизу (они почти у всех случаются), но по правилам НЙ это не является правонарушением и лендлорд никак на это не реагировал по отношению к нам, только имел общение с соседями.
Поэтому "жить негде" - это не то.
Покупать надо лет через пять, если устоялось твердое понимание, что хочешь минимум лет 5-10 прожить именно в этой локации.
Рент - очень удобная и выгодная штука.
При этом можно что-то и купить, но тоже под аренду.
И жить в аренде и сдавать в аренду.
Есть доход, но при этом ты свободен.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 00:21
airmax78 написав: vhata написав: beee написав:
Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?
Полтава
Отличный совет. После окончания войны маленькие украинские города вымрут. Их единственный шанс - резкое ужесточение эмиграционной политики в ЕС, Канаде и Штатах в отношении граждан Украины. При чем не только в отношении тех, кто еще в Украине, но, прежде всего, в отношении тех, кто уже уехал.
Максим, я понимаю, что вы скучаете, но этого шанса не будет.
Как и ЕС, США с удовольствием примет 100500 тысяч украинцев вместо беженцев из Латинской Америки.
Так что вы тоже из Вены не спешите уезжать. Мало-ли. Все уедут, а вы останетесь.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 00:28
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Отличный совет. После окончания войны маленькие украинские города вымрут. Их единственный шанс - резкое ужесточение эмиграционной политики в ЕС, Канаде и Штатах в отношении граждан Украины. При чем не только в отношении тех, кто еще в Украине, но, прежде всего, в отношении тех, кто уже уехал.
Честно говоря, даже не представляю, как ЕС сможет выпереть миллионы уже обжившихся украинцев да ещё и с детьми.
В свое время с турками это не прокатило.
А сейчас Евросоюз по сравнению с тем временем - это розовый плюшевый медвежонок с забавным "рррр" при надавливании на пузик.
Я думаю что в ЕС уже увидели качественную разницу между беженцами из Сирии и беженцами из Украины. Многие тут уже официально трудоустроены и платят налоги. Детей мало - профессиональных сидельцев на велфере среди украинцев несравнимо меньше чем среди тех же сирийцев. Многие за свои деньги снимают жилье (что вообще нонсенс для беженцев). У меня есть большие сомнения что будут украинцев отсюда выпихивать. Хотя, в действиях руководства стран ЕС логика не всегда работает.
Вчера позвонили знакомые, к их другу, беженцу из Украины, приезжает девушка из Украины, которая получила статус беженки.
Срочно ищут отдельное жилье. Он до этого снимал комнату.
Работает, сам платит за жилье.
Так что не смотря ни на какие трудности, в НЙ народ из Украины прибывает "рядами и колоннами".
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Додано: Чет 01 вер, 2022 00:34
Denik написав: airmax78 написав:
Отличный совет. После окончания войны маленькие украинские города вымрут. Их единственный шанс - резкое ужесточение эмиграционной политики в ЕС, Канаде и Штатах в отношении граждан Украины. При чем не только в отношении тех, кто еще в Украине, но, прежде всего, в отношении тех, кто уже уехал.
Повимирає народ у Європі, бо звик до певного рівня споживання: їжа, машина+паливо, опалення+гаряча вода, певна площа житла та супутні витрати енергії+літній перельот на море. Коли це все подорожчає, то багато просто прийме рішення не заводити дітей.
Все це стосується і наших біженок жіночої статі без дітей. На той рівень життя, який вони мали тут вони просто не зароблять...
Это вы сами придумали или вам кто-то подсказал?
Странные выводы. Надеюсь, они основаны на глубоком знании изнутри жизни в ЕС.
Ну и конечно украинские реалии настолько превышают европейские, что вы безапелляционно делаете такие выводы. (Сарказм, есичЁ(ТМ Биг539))
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Додано: Чет 01 вер, 2022 04:48
rjkz написав:
Это вы сами придумали или вам кто-то подсказал?
Странные выводы. Надеюсь, они основаны на глубоком знании изнутри жизни в ЕС.
Ну и конечно украинские реалии настолько превышают европейские, что вы безапелляционно делаете такие выводы. (Сарказм, есичЁ(ТМ Биг539))
Висновки засновані на глибокому знанні економіки енергетики. Вона в усьому світі однакова. Особливістю ЄС є вуглецеві квоти. Ну і на глибокому знанні психології в т.ч. наших жінок.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 04:52
rjkz написав:
Вчера позвонили знакомые, к их другу, беженцу из Украины, приезжает девушка из Украины, которая получила статус беженки.
Срочно ищут отдельное жилье. Он до этого снимал комнату.
Работает, сам платит за жилье.
Так что не смотря ни на какие трудности, в НЙ народ из Украины прибывает "рядами и колоннами".
Мешканці США не переплатять за енергоносії бо самі виробляють чимало, але з їх любов'ю до неекономного споживання енергії як домогосподарствами так і великими машинами там розходи на зелений перехід будут тіпа 200 тис. доларів на родину.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 05:29
Denik написав: rjkz написав:
Это вы сами придумали или вам кто-то подсказал?
Странные выводы. Надеюсь, они основаны на глубоком знании изнутри жизни в ЕС.
Ну и конечно украинские реалии настолько превышают европейские, что вы безапелляционно делаете такие выводы. (Сарказм, есичЁ(ТМ Биг539))
Висновки засновані на глибокому знанні економіки енергетики. Вона в усьому світі однакова. Особливістю ЄС є вуглецеві квоти. Ну і на глибокому знанні психології в т.ч. наших жінок.
Тем не менее странный вывод, что испугавшись первых трудностей в ЕС надо нестись сломя голову в Украину, где помимо всего того-же еще внагрузку куча своих проблем, решить которые шансов практически нет.
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