Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Додано: Чет 01 вер, 2022 05:50

Denik написав: rjkz написав: Вчера позвонили знакомые, к их другу, беженцу из Украины, приезжает девушка из Украины, которая получила статус беженки.

Срочно ищут отдельное жилье. Он до этого снимал комнату.

Работает, сам платит за жилье.

Так что не смотря ни на какие трудности, в НЙ народ из Украины прибывает "рядами и колоннами". Вчера позвонили знакомые, к их другу, беженцу из Украины, приезжает девушка из Украины, которая получила статус беженки.Срочно ищут отдельное жилье. Он до этого снимал комнату.Работает, сам платит за жилье.Так что не смотря ни на какие трудности, в НЙ народ из Украины прибывает "рядами и колоннами".

Мешканці США не переплатять за енергоносії бо самі виробляють чимало, але з їх любов'ю до неекономного споживання енергії як домогосподарствами так і великими машинами там розходи на зелений перехід будут тіпа 200 тис. доларів на родину. Мешканці США не переплатять за енергоносії бо самі виробляють чимало, але з їх любов'ю до неекономного споживання енергії як домогосподарствами так і великими машинами там розходи на зелений перехід будут тіпа 200 тис. доларів на родину.

В США "декларируется" в некоем обозримом будущем некий прогресс перехода на зеленую энергетику.И в чем он заключается?Например, в Штате Нью-Джерси он привел к компенсациям для тех, кто приобретает электромобили. Бинго! Мои друзья этим воспользовались. Парень, почти 30 лет, продал свою Теслу, которую купил 3года назад и купил новую. Ему это обошлось так, что за месяц пользования старой теслы потери составили порядка 100 долларов в месяц. Еще и маму свою уговорил продать 4-х летний лексус и практически в те-же деньги обошлоась покупка новой Теслы. Теперь у нее расходы на заряд и обслуживание мащины снизились в 4-5 раз по сравнению с лексусом.В городе НЙ, где как и во всей стране нет централизованного отопления, а каждый дом отапливается либо электрикой (эйрпрешер) либо газом или ойлом от сжигания которых подается пар в отопительную систему, департамент по охране окружающей среды выдал предписание к 2029 году перейти на электрику всем. Даже на переоборудование будет компенсация значительной части расходов.Но если это воплотить в жизнь, то в каждом из 5 боро надо ставить по атомной элктростанции и переложить все силовые кабели. Деньги на это найдутся, но такой объем работы выполнить просто нереально.Кроме того, тариф на электроэнергию не стимулирует переходить с газа как минимум. С кем ни говорил на эту тему, ответ один - выгоднее заплатить штраф за непереход, чем платить за ЭЭ.К слову сказать, СЩА стала самым крупным экспортером газа в мире. Не секрет, что основная часть добываемого газа - сланцевый. Он намного дешеле, чем тот, который добывается бурением, но имеет особенность - нельзя уменьшить или остановить добычу. Поэтому США не только выгодно, но и крайне необходимо поддерживать высокие объемы потребления. На внутреннем рынке газ с 2000года подорожал всего на 50%, при этом ойл с ноября по май сделал Х2, сейчас немного упал.Так что не переживайте, в США и газ дешевый и Тесл навалом и денег хватает.А-то вас почитать, так американцы скоро с голоду пухнуть начнут.