Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

rjkz написав:

В городе НЙ, где как и во всей стране нет централизованного отопления, а каждый дом отапливается либо электрикой (эйрпрешер) либо газом или ойлом от сжигания которых подается пар в отопительную систему, департамент по охране окружающей среды выдал предписание к 2029 году перейти на электрику всем. Даже на переоборудование будет компенсация значительной части расходов.Но если это воплотить в жизнь, то в каждом из 5 боро надо ставить по атомной элктростанции и переложить все силовые кабели. Деньги на это найдутся, но такой объем работы выполнить просто нереально.Кроме того, тариф на электроэнергию не стимулирует переходить с газа как минимум. С кем ни говорил на эту тему, ответ один - выгоднее заплатить штраф за непереход, чем платить за ЭЭ.