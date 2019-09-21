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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 06:32

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  rjkz написав:В городе НЙ, где как и во всей стране нет централизованного отопления, а каждый дом отапливается либо электрикой (эйрпрешер) либо газом или ойлом от сжигания которых подается пар в отопительную систему, департамент по охране окружающей среды выдал предписание к 2029 году перейти на электрику всем. Даже на переоборудование будет компенсация значительной части расходов.
Но если это воплотить в жизнь, то в каждом из 5 боро надо ставить по атомной элктростанции и переложить все силовые кабели. Деньги на это найдутся, но такой объем работы выполнить просто нереально.
Кроме того, тариф на электроэнергию не стимулирует переходить с газа как минимум. С кем ни говорил на эту тему, ответ один - выгоднее заплатить штраф за непереход, чем платить за ЭЭ.

Так в цьому (а ще в гігантському споживанні нафтопродуктів автотранспортом) і є біль енергетичного переходу в мегаполісах усього світу та в Європі.
В порівнянні із цим "Зелений перехід" в малих містечках України взагалі достатньо легкий - електромережі цілком достатні, а газові котельні переводиться з газу на біопаливо. Є потенціал спалення до 30 млн. т. соломи. При цьому ще й збільшується кількість робочих місць у біоенергетиці.
В селах - взагалі проблема не стоїть і коштує від сили 1000-2000 доларів на домогосподарство за рахунок доступності біопалива.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 06:55

  rjkz написав:Потом начались проблемы с соседями снизу (они почти у всех случаются), но по правилам НЙ это не является правонарушением и лендлорд никак на это не реагировал по отношению к нам, только имел общение с соседями.

Болюча тема для мене. В контексті "наскільки вільнолюд там відрізняється від вільнолюду тут". Пару питань:

1. Якого плану проблеми і чому саме знизу, а не зверху? (чи це просто умовно).
2. Чому це не є правопорушенням? Взагалі, складається враження, що будь-де будуть такі ж самі проблеми з неадекватами, як і в Україні, може трохи в легшій формі (мова конкретно про сусідів).

Важливе питання для мене, бо якщо і в умовній Канаді чи США немає нормального життя в квартирах, то об'єктивно в Україні простіше купити свій будинок і забезпечити собі комфорт. Тут мова про елементарний спокійний сон. Щиро заздрю людям, у яких таких проблем немає.
Striker
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