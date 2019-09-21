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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 01 вер, 2022 06:32
rjkz написав:
В городе НЙ, где как и во всей стране нет централизованного отопления, а каждый дом отапливается либо электрикой (эйрпрешер) либо газом или ойлом от сжигания которых подается пар в отопительную систему, департамент по охране окружающей среды выдал предписание к 2029 году перейти на электрику всем. Даже на переоборудование будет компенсация значительной части расходов.
Но если это воплотить в жизнь, то в каждом из 5 боро надо ставить по атомной элктростанции и переложить все силовые кабели. Деньги на это найдутся, но такой объем работы выполнить просто нереально.
Кроме того, тариф на электроэнергию не стимулирует переходить с газа как минимум. С кем ни говорил на эту тему, ответ один - выгоднее заплатить штраф за непереход, чем платить за ЭЭ.
Так в цьому (а ще в гігантському споживанні нафтопродуктів автотранспортом) і є біль енергетичного переходу в мегаполісах усього світу та в Європі.
В порівнянні із цим "Зелений перехід" в малих містечках України взагалі достатньо легкий - електромережі цілком достатні, а газові котельні переводиться з газу на біопаливо. Є потенціал спалення до 30 млн. т. соломи. При цьому ще й збільшується кількість робочих місць у біоенергетиці.
В селах - взагалі проблема не стоїть і коштує від сили 1000-2000 доларів на домогосподарство за рахунок доступності біопалива.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 06:55
rjkz написав:
Потом начались проблемы с соседями снизу (они почти у всех случаются), но по правилам НЙ это не является правонарушением и лендлорд никак на это не реагировал по отношению к нам, только имел общение с соседями.
Болюча тема для мене. В контексті "наскільки вільнолюд там відрізняється від вільнолюду тут". Пару питань:
1. Якого плану проблеми і чому саме знизу, а не зверху? (чи це просто умовно).
2. Чому це не є правопорушенням? Взагалі, складається враження, що будь-де будуть такі ж самі проблеми з неадекватами, як і в Україні, може трохи в легшій формі (мова конкретно про сусідів).
Важливе питання для мене, бо якщо і в умовній Канаді чи США немає нормального життя в квартирах, то об'єктивно в Україні простіше купити свій будинок і забезпечити собі комфорт. Тут мова про елементарний спокійний сон. Щиро заздрю людям, у яких таких проблем немає.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 07:10
rjkz написав: Denik написав: airmax78 написав:
Отличный совет. После окончания войны маленькие украинские города вымрут. Их единственный шанс - резкое ужесточение эмиграционной политики в ЕС, Канаде и Штатах в отношении граждан Украины. При чем не только в отношении тех, кто еще в Украине, но, прежде всего, в отношении тех, кто уже уехал.
Повимирає народ у Європі, бо звик до певного рівня споживання: їжа, машина+паливо, опалення+гаряча вода, певна площа житла та супутні витрати енергії+літній перельот на море. Коли це все подорожчає, то багато просто прийме рішення не заводити дітей.
Все це стосується і наших біженок жіночої статі без дітей. На той рівень життя, який вони мали тут вони просто не зароблять...
Это вы сами придумали или вам кто-то подсказал?
Странные выводы. Надеюсь, они основаны на глубоком знании изнутри жизни в ЕС.
Ну и конечно украинские реалии настолько превышают европейские, что вы безапелляционно делаете такие выводы. (Сарказм, есичЁ(ТМ Биг539))
До переїзду на ПМЖ - слід довго готуватись.
Щоб вивчити добре іноземну мову, потрібно два роки.
Без знання мови можна працювати прибиральницею чи на складі.
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