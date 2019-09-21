|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 01 вер, 2022 06:55
rjkz написав:
Потом начались проблемы с соседями снизу (они почти у всех случаются), но по правилам НЙ это не является правонарушением и лендлорд никак на это не реагировал по отношению к нам, только имел общение с соседями.
Болюча тема для мене. В контексті "наскільки вільнолюд там відрізняється від вільнолюду тут". Пару питань:
1. Якого плану проблеми і чому саме знизу, а не зверху? (чи це просто умовно).
2. Чому це не є правопорушенням? Взагалі, складається враження, що будь-де будуть такі ж самі проблеми з неадекватами, як і в Україні, може трохи в легшій формі (мова конкретно про сусідів).
Важливе питання для мене, бо якщо і в умовній Канаді чи США немає нормального життя в квартирах, то об'єктивно в Україні простіше купити свій будинок і забезпечити собі комфорт. Тут мова про елементарний спокійний сон. Щиро заздрю людям, у яких таких проблем немає.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 2876
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3504 раз.
- Подякували: 5824 раз.
-
- Профіль
-
38
19
38
Додано: Чет 01 вер, 2022 14:04
Denik написав: rjkz написав:
В городе НЙ, где как и во всей стране нет централизованного отопления, а каждый дом отапливается либо электрикой (эйрпрешер) либо газом или ойлом от сжигания которых подается пар в отопительную систему, департамент по охране окружающей среды выдал предписание к 2029 году перейти на электрику всем. Даже на переоборудование будет компенсация значительной части расходов.
Но если это воплотить в жизнь, то в каждом из 5 боро надо ставить по атомной элктростанции и переложить все силовые кабели. Деньги на это найдутся, но такой объем работы выполнить просто нереально.
Кроме того, тариф на электроэнергию не стимулирует переходить с газа как минимум. С кем ни говорил на эту тему, ответ один - выгоднее заплатить штраф за непереход, чем платить за ЭЭ.
Так в цьому (а ще в гігантському споживанні нафтопродуктів автотранспортом) і є біль енергетичного переходу в мегаполісах усього світу та в Європі.
В порівнянні із цим "Зелений перехід" в малих містечках України взагалі достатньо легкий - електромережі цілком достатні, а газові котельні переводиться з газу на біопаливо. Є потенціал спалення до 30 млн. т. соломи. При цьому ще й збільшується кількість робочих місць у біоенергетиці.
В селах - взагалі проблема не стоїть і коштує від сили 1000-2000 доларів на домогосподарство за рахунок доступності біопалива.
Вы может не уловили мой основной посыл - никто этим не парится.
Да, Теслы стоят дороже, но их покупают не потому что они "зеленые", а потому что они технологичные. И уж потом потому что за них прилетит чек с подарком от штата на хороший кусок стоимости. Причем Тесла не идет в лизинг, только в кредит. И человек при покупке потратится на даун, на оформление, потом начнет платить долларов по 500-700 в месяц, а ему на 10+ куе приходит чек. Для нации, которая привыкла юзать кредиты, это вообще выглядит как заработок. Правда такое не во всех щтатах.
Отопление - народ вообще это воспринимает как что-то эфемерное, что приведет к разовой небольшой трате в таком будущем, о котором никто не задумывается и еще миллион раз это может измениться и отсрочиться.
Доля расходов на домохозяйство на отопление в США и в Украине - это вообще несоизмеримые величины. И на отопление и на всю комуналь и на еду.
Вот на бенз народ ругается. Привыкли что в США он шаровый, а тут резко в 2 раза подскочил. И будет народ ругаться, что заправиться на неделю теперь (для кого как) теперь 60 долларов, зайдет в Бургер-Кинг на заправке и купит еще на 30 долларов себе перекусить и не пикнет. То есть, бурление есть, но на финансовое состояние американцев оно никак не влияет.
Что твориться с продовольствием в слаборазвитых странах Африки и Юго-Восточной Азии американцев волнует настолько сильно, что они даже могут брови поднять (но не более) "Рили? Какой ужас! А мы на 2 недели в Канкун собираемся, поехали с нами, у детей каникулы".
Не, есть активисты, которые начнут бурную деятельность - какие-то благотворительные мероприятия организовывать. Бланотворительные фонды. Такие всегда были, есть и будут. Это часть национальной культуры.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13660
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7121 раз.
- Подякували: 4192 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Чет 01 вер, 2022 14:15
Striker написав: rjkz написав:
Потом начались проблемы с соседями снизу (они почти у всех случаются), но по правилам НЙ это не является правонарушением и лендлорд никак на это не реагировал по отношению к нам, только имел общение с соседями.
Болюча тема для мене. В контексті "наскільки вільнолюд там відрізняється від вільнолюду тут". Пару питань:
1. Якого плану проблеми і чому саме знизу, а не зверху? (чи це просто умовно).
2. Чому це не є правопорушенням? Взагалі, складається враження, що будь-де будуть такі ж самі проблеми з неадекватами, як і в Україні, може трохи в легшій формі (мова конкретно про сусідів).
Важливе питання для мене, бо якщо і в умовній Канаді чи США немає нормального життя в квартирах, то об'єктивно в Україні простіше купити свій будинок і забезпечити собі комфорт. Тут мова про елементарний спокійний сон. Щиро заздрю людям, у яких таких проблем немає.
Как я уже много раз писал, качество жилья в Украине намного выше, чем в США.
Только совсем уж новые многоквартирные дома начинают строить с ЖБ перекрытиями.
В большинстве домов построенных до середины 60-х годов прошлого века перекрытия - деревянные балки, по которым идет обрешетка из досок между которыми есть зазоры и прямо на них тонкий паркет. Снизу прямо к балкам прикручен шитрок (гипсокартон), который являет собой потолок квартиры снизу. Даже если сверху просто ходят, то это воспринимается жильцами снизу как если-бы их посадили в бочку и по этой бочке снаружи стучали. Может поэтому есть (была?) норма, что 85% квартиры должна быть застелена коврами.
В Украине почти все мои квартиры в новом фонде я стелил звукотеплоизол под стяжку и у себя и у соседей сверху (за свой счет) и это решило значительным образом проблему отнощений в плане щума с соседями.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13660
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7121 раз.
- Подякували: 4192 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Чет 01 вер, 2022 19:03
rjkz написав: beee написав:
еврейская мудрость - зачёт. заставляет задуматься.
но жить как-то нужно. на паузу её не поставишь. в теории всё звучит просто, а на практике: с двумя детьми, кошкой никто квартиру даже не сдаст, а даже если чудом сдаст, то оплата аренды - не пустая трата?
мне кажется вы очень правы относительно инвестиции. а если жить негде, то придётся покупать. дети год дома сидят - одичают. няни разъехались, развития ноль
Я не знаю как в Польше, откровенно говоря, я не совсем понимаю привлекательность переезда именно туда, но не везде в мире арендатор - бесправное существо.
В НЙ очень трудно снять именно первое жилье.
Последующие легче, но тоже проблема.
Но если уж снял и платишь, то очень трудно лендлорду как-то ограничить твое проживание.
Теперь представьте - приехала семья из 4-х человек, 2 довольно маленьких детей. Еще нигде не работает никто, но как-то сняли. На тот момент по верхней границе того на что рассчитывали, но и оно того стоило на фоне того, что в НЙ сдают в аренду и тем более на что обычно претендуют ньюкамеры.
Потом начались проблемы с соседями снизу (они почти у всех случаются), но по правилам НЙ это не является правонарушением и лендлорд никак на это не реагировал по отношению к нам, только имел общение с соседями.
Поэтому "жить негде" - это не то.
Покупать надо лет через пять, если устоялось твердое понимание, что хочешь минимум лет 5-10 прожить именно в этой локации.
Рент - очень удобная и выгодная штука.
При этом можно что-то и купить, но тоже под аренду.
И жить в аренде и сдавать в аренду.
Есть доход, но при этом ты свободен.
Логика:
1. легко выучить язык
2. схожий менталитет
3. не настолько строго в отношении соблюдения закона. не так как в Швейцарии. парконулся в глуши, приходишь под стеклом штаф на 70 евро.
4. относительная близость к Киеву - 9 часов на авто. а при авиа - вообще близко и дёшево, что позволит не разрывать бизнес и соц. связи
тем не менее, зарабатывать так как даже сейчас в Киеве - лично мне нигде не получится.
поэтому можно устраивать встречи семьи, как на зоне - рас в месяц где-то у границы
-
beee
-
-
- Повідомлень: 895
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 вер, 2022 19:25
beee написав: Faceless написав: beee написав:
Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят
А ну, цікаво. Не поділитеся?
ну тут ничего криминального:
купил usdt тут за гривну.
продал usdt за злотые на счёт, открытый в польше
единственный риск - хранение крипты - как-то стрёмно
Отпишитесь, пожалуйста, когда заведете 120к крипты на польский счет. Очень интересно, как прошло.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4984
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1246 раз.
- Подякували: 744 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 вер, 2022 19:46
beee написав: Faceless написав: beee написав:
Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят
А ну, цікаво. Не поділитеся?
ну тут ничего криминального:
купил usdt тут за гривну.
продал usdt за злотые на счёт, открытый в польше
единственный риск - хранение крипты - как-то стрёмно
Отпишитесь, пожалуйста, когда заведете 120к крипты на польский счет. Очень интересно, как прошло.
сейчас думаю над основной проблемой: где хранить всё - на бирже или укр. банке в гривне.
одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думать
ну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п
-
beee
-
-
- Повідомлень: 895
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 вер, 2022 19:49
beee написав:
одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думать
ну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п
Вот-вот, мне тоже интересно.
Но если 10к делали много раз, то это почти 120?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4984
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1246 раз.
- Подякували: 744 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 вер, 2022 19:53
Ромасик написав: beee написав:
одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думать
ну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п
Вот-вот, мне тоже интересно.
Но если 10к делали много раз, то это почти 120?
период реализации 10 куе - это дня 3.
проблемы две.
3 недели большая сумма будет висеть либо на бирже либо в гривне.
и это смущает.
наверное идеальный варик - это вливать порциями, как я и делал. по 10.
попробую - отпишусь
-
beee
-
-
- Повідомлень: 895
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 вер, 2022 21:52
rjkz написав:
Как я уже много раз писал, качество жилья в Украине намного выше, чем в США.
Только совсем уж новые многоквартирные дома начинают строить с ЖБ перекрытиями.
В большинстве домов построенных до середины 60-х годов прошлого века перекрытия - деревянные балки, по которым идет обрешетка из досок между которыми есть зазоры и прямо на них тонкий паркет. Снизу прямо к балкам прикручен шитрок (гипсокартон), который являет собой потолок квартиры снизу. Даже если сверху просто ходят, то это воспринимается жильцами снизу как если-бы их посадили в бочку и по этой бочке снаружи стучали. Может поэтому есть (была?) норма, что 85% квартиры должна быть застелена коврами.
В Украине почти все мои квартиры в новом фонде я стелил звукотеплоизол под стяжку и у себя и у соседей сверху (за свой счет) и это решило значительным образом проблему отнощений в плане щума с соседями.
В моїй панельці ЗБ перекриття ніяк не рятує ситуацію. І ніякі килими також нічого не дадуть. І народ тут кончений живе, в годину ночі або в 6 ранку бехкають копитами аж гай шумить, постійно курять з обох сторін і все несе в мою квартиру, ремонти в вихідні і багато іншого. Вірю, що в новобуді можна нормально жити зі звукоізоляцією, як у вас, і з нормальними сусідами, хоча і тут можна натрапити на якогось сина прокурора, який клав на всіх.
Просто часто задаю собі питання, навіщо я вчу англійську і витрачаю свій час на це, щоб можливо в майбутньому простіше релокейтнутися в США/Канаду/Англію, якщо і в Україні можна нормально жити в своєму будинку (правда, без правосуддя і з корупцією, але простіше). А з іншого боку, за пару років життя там уже можна претендувати на mortgage під 3% і спокійно собі жити й насолоджуватися життям. Ну і впахувати на виплату іпотеки.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 2876
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3504 раз.
- Подякували: 5824 раз.
-
- Профіль
-
38
19
38
Додано: П'ят 02 вер, 2022 01:05
Striker написав: rjkz написав:
Как я уже много раз писал, качество жилья в Украине намного выше, чем в США.
Только совсем уж новые многоквартирные дома начинают строить с ЖБ перекрытиями.
В большинстве домов построенных до середины 60-х годов прошлого века перекрытия - деревянные балки, по которым идет обрешетка из досок между которыми есть зазоры и прямо на них тонкий паркет. Снизу прямо к балкам прикручен шитрок (гипсокартон), который являет собой потолок квартиры снизу. Даже если сверху просто ходят, то это воспринимается жильцами снизу как если-бы их посадили в бочку и по этой бочке снаружи стучали. Может поэтому есть (была?) норма, что 85% квартиры должна быть застелена коврами.
В Украине почти все мои квартиры в новом фонде я стелил звукотеплоизол под стяжку и у себя и у соседей сверху (за свой счет) и это решило значительным образом проблему отнощений в плане щума с соседями.
В моїй панельці ЗБ перекриття ніяк не рятує ситуацію. І ніякі килими також нічого не дадуть. І народ тут кончений живе, в годину ночі або в 6 ранку бехкають копитами аж гай шумить, постійно курять з обох сторін і все несе в мою квартиру, ремонти в вихідні і багато іншого. Вірю, що в новобуді можна нормально жити зі звукоізоляцією, як у вас, і з нормальними сусідами, хоча і тут можна натрапити на якогось сина прокурора, який клав на всіх.
Просто часто задаю собі питання, навіщо я вчу англійську і витрачаю свій час на це, щоб можливо в майбутньому простіше релокейтнутися в США/Канаду/Англію, якщо і в Україні можна нормально жити в своєму будинку (правда, без правосуддя і з корупцією, але простіше). А з іншого боку, за пару років життя там уже можна претендувати на mortgage під 3% і спокійно собі жити й насолоджуватися життям. Ну і впахувати на виплату іпотеки.
3% мортгиджа - это не про сейчас. Но вполне можно дождаться.
Скажем так, мой знакомый собирался в Канаду, выучил язык, но случилась беда - получил перелом и теперь одна рука у него навсегда неполноценна.
У него своеобразная семейная и карьерная ситуация, поэтому в 40+ пришлось начинать профессиональную жизнь заново. на примерно 2015-2016 гг пришелся долгий поиск работы, в результтате чего стал кладовщиком на 6 кгрн.
Со временем подрос и в зарплате и должности и было у него 1 куе в месяц. И он сдался. Много чего сыграло роль - и перелом и семейные трудности.
К него есть пока родительская квартира и благодаря ей он, наверное, на свою 1к мог нормально жить в Киеве. Что он мог откладывать и на что могут расчитывать его дети - трудно представить.
Если-бы он не попал в такую ситуацию и смог уехать и начать заново, но в Канаде, то и результаты и перспективы были-бы намного радужней. Зотя, не стану отрицать, ему прищлось-бы поупираться год-два-три прежде чем жизнь вошла-бы в накатанную колею
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13660
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7121 раз.
- Подякували: 4192 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|128
|13796
|
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
|
|79
|21476
|
|
|212
|43617
|
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab
|