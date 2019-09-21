Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1234 Додано: Чет 01 вер, 2022 06:55 rjkz написав: Потом начались проблемы с соседями снизу (они почти у всех случаются), но по правилам НЙ это не является правонарушением и лендлорд никак на это не реагировал по отношению к нам, только имел общение с соседями. Потом начались проблемы с соседями снизу (они почти у всех случаются), но по правилам НЙ это не является правонарушением и лендлорд никак на это не реагировал по отношению к нам, только имел общение с соседями.

Болюча тема для мене. В контексті "наскільки вільнолюд там відрізняється від вільнолюду тут". Пару питань:



1. Якого плану проблеми і чому саме знизу, а не зверху? (чи це просто умовно).

2. Чому це не є правопорушенням? Взагалі, складається враження, що будь-де будуть такі ж самі проблеми з неадекватами, як і в Україні, може трохи в легшій формі (мова конкретно про сусідів).



Важливе питання для мене, бо якщо і в умовній Канаді чи США немає нормального життя в квартирах, то об'єктивно в Україні простіше купити свій будинок і забезпечити собі комфорт. Тут мова про елементарний спокійний сон. Щиро заздрю людям, у яких таких проблем немає. Болюча тема для мене. В контексті "наскільки вільнолюд там відрізняється від вільнолюду тут". Пару питань:1. Якого плану проблеми і чому саме знизу, а не зверху? (чи це просто умовно).2. Чому це не є правопорушенням? Взагалі, складається враження, що будь-де будуть такі ж самі проблеми з неадекватами, як і в Україні, може трохи в легшій формі (мова конкретно про сусідів).Важливе питання для мене, бо якщо і в умовній Канаді чи США немає нормального життя в квартирах, то об'єктивно в Україні простіше купити свій будинок і забезпечити собі комфорт. Тут мова про елементарний спокійний сон. Щиро заздрю людям, у яких таких проблем немає. Striker

Форумчанин року Повідомлень: 2876 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3504 раз. Подякували: 5824 раз. Профіль 38 19 38 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 вер, 2022 14:04 Denik написав: rjkz написав: В городе НЙ, где как и во всей стране нет централизованного отопления, а каждый дом отапливается либо электрикой (эйрпрешер) либо газом или ойлом от сжигания которых подается пар в отопительную систему, департамент по охране окружающей среды выдал предписание к 2029 году перейти на электрику всем. Даже на переоборудование будет компенсация значительной части расходов.

Но если это воплотить в жизнь, то в каждом из 5 боро надо ставить по атомной элктростанции и переложить все силовые кабели. Деньги на это найдутся, но такой объем работы выполнить просто нереально.

Кроме того, тариф на электроэнергию не стимулирует переходить с газа как минимум. С кем ни говорил на эту тему, ответ один - выгоднее заплатить штраф за непереход, чем платить за ЭЭ. В городе НЙ, где как и во всей стране нет централизованного отопления, а каждый дом отапливается либо электрикой (эйрпрешер) либо газом или ойлом от сжигания которых подается пар в отопительную систему, департамент по охране окружающей среды выдал предписание к 2029 году перейти на электрику всем. Даже на переоборудование будет компенсация значительной части расходов.Но если это воплотить в жизнь, то в каждом из 5 боро надо ставить по атомной элктростанции и переложить все силовые кабели. Деньги на это найдутся, но такой объем работы выполнить просто нереально.Кроме того, тариф на электроэнергию не стимулирует переходить с газа как минимум. С кем ни говорил на эту тему, ответ один - выгоднее заплатить штраф за непереход, чем платить за ЭЭ.

Так в цьому (а ще в гігантському споживанні нафтопродуктів автотранспортом) і є біль енергетичного переходу в мегаполісах усього світу та в Європі.

В порівнянні із цим "Зелений перехід" в малих містечках України взагалі достатньо легкий - електромережі цілком достатні, а газові котельні переводиться з газу на біопаливо. Є потенціал спалення до 30 млн. т. соломи. При цьому ще й збільшується кількість робочих місць у біоенергетиці.

В селах - взагалі проблема не стоїть і коштує від сили 1000-2000 доларів на домогосподарство за рахунок доступності біопалива. Так в цьому (а ще в гігантському споживанні нафтопродуктів автотранспортом) і є біль енергетичного переходу в мегаполісах усього світу та в Європі.В порівнянні із цим "Зелений перехід" в малих містечках України взагалі достатньо легкий - електромережі цілком достатні, а газові котельні переводиться з газу на біопаливо. Є потенціал спалення до 30 млн. т. соломи. При цьому ще й збільшується кількість робочих місць у біоенергетиці.В селах - взагалі проблема не стоїть і коштує від сили 1000-2000 доларів на домогосподарство за рахунок доступності біопалива.



Вы может не уловили мой основной посыл - никто этим не парится.

Да, Теслы стоят дороже, но их покупают не потому что они "зеленые", а потому что они технологичные. И уж потом потому что за них прилетит чек с подарком от штата на хороший кусок стоимости. Причем Тесла не идет в лизинг, только в кредит. И человек при покупке потратится на даун, на оформление, потом начнет платить долларов по 500-700 в месяц, а ему на 10+ куе приходит чек. Для нации, которая привыкла юзать кредиты, это вообще выглядит как заработок. Правда такое не во всех щтатах.

Отопление - народ вообще это воспринимает как что-то эфемерное, что приведет к разовой небольшой трате в таком будущем, о котором никто не задумывается и еще миллион раз это может измениться и отсрочиться.

Доля расходов на домохозяйство на отопление в США и в Украине - это вообще несоизмеримые величины. И на отопление и на всю комуналь и на еду.

Вот на бенз народ ругается. Привыкли что в США он шаровый, а тут резко в 2 раза подскочил. И будет народ ругаться, что заправиться на неделю теперь (для кого как) теперь 60 долларов, зайдет в Бургер-Кинг на заправке и купит еще на 30 долларов себе перекусить и не пикнет. То есть, бурление есть, но на финансовое состояние американцев оно никак не влияет.

Что твориться с продовольствием в слаборазвитых странах Африки и Юго-Восточной Азии американцев волнует настолько сильно, что они даже могут брови поднять (но не более) "Рили? Какой ужас! А мы на 2 недели в Канкун собираемся, поехали с нами, у детей каникулы". Не, есть активисты, которые начнут бурную деятельность - какие-то благотворительные мероприятия организовывать. Бланотворительные фонды. Такие всегда были, есть и будут. Это часть национальной культуры. Вы может не уловили мой основной посыл - никто этим не парится.Да, Теслы стоят дороже, но их покупают не потому что они "зеленые", а потому что они технологичные. И уж потом потому что за них прилетит чек с подарком от штата на хороший кусок стоимости. Причем Тесла не идет в лизинг, только в кредит. И человек при покупке потратится на даун, на оформление, потом начнет платить долларов по 500-700 в месяц, а ему на 10+ куе приходит чек. Для нации, которая привыкла юзать кредиты, это вообще выглядит как заработок. Правда такое не во всех щтатах.Отопление - народ вообще это воспринимает как что-то эфемерное, что приведет к разовой небольшой трате в таком будущем, о котором никто не задумывается и еще миллион раз это может измениться и отсрочиться.Доля расходов на домохозяйство на отопление в США и в Украине - это вообще несоизмеримые величины. И на отопление и на всю комуналь и на еду.Вот на бенз народ ругается. Привыкли что в США он шаровый, а тут резко в 2 раза подскочил. И будет народ ругаться, что заправиться на неделю теперь (для кого как) теперь 60 долларов, зайдет в Бургер-Кинг на заправке и купит еще на 30 долларов себе перекусить и не пикнет. То есть, бурление есть, но на финансовое состояние американцев оно никак не влияет.Что твориться с продовольствием в слаборазвитых странах Африки и Юго-Восточной Азии американцев волнует настолько сильно, что они даже могут брови поднять (но не более) "Рили? Какой ужас! А мы на 2 недели в Канкун собираемся, поехали с нами, у детей каникулы".Не, есть активисты, которые начнут бурную деятельность - какие-то благотворительные мероприятия организовывать. Бланотворительные фонды. Такие всегда были, есть и будут. Это часть национальной культуры. rjkz

Повідомлень: 13660 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7121 раз. Подякували: 4192 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 вер, 2022 14:15 Striker написав: rjkz написав: Потом начались проблемы с соседями снизу (они почти у всех случаются), но по правилам НЙ это не является правонарушением и лендлорд никак на это не реагировал по отношению к нам, только имел общение с соседями. Потом начались проблемы с соседями снизу (они почти у всех случаются), но по правилам НЙ это не является правонарушением и лендлорд никак на это не реагировал по отношению к нам, только имел общение с соседями.

Болюча тема для мене. В контексті "наскільки вільнолюд там відрізняється від вільнолюду тут". Пару питань:



1. Якого плану проблеми і чому саме знизу, а не зверху? (чи це просто умовно).

2. Чому це не є правопорушенням? Взагалі, складається враження, що будь-де будуть такі ж самі проблеми з неадекватами, як і в Україні, може трохи в легшій формі (мова конкретно про сусідів).



Важливе питання для мене, бо якщо і в умовній Канаді чи США немає нормального життя в квартирах, то об'єктивно в Україні простіше купити свій будинок і забезпечити собі комфорт. Тут мова про елементарний спокійний сон. Щиро заздрю людям, у яких таких проблем немає. Болюча тема для мене. В контексті "наскільки вільнолюд там відрізняється від вільнолюду тут". Пару питань:1. Якого плану проблеми і чому саме знизу, а не зверху? (чи це просто умовно).2. Чому це не є правопорушенням? Взагалі, складається враження, що будь-де будуть такі ж самі проблеми з неадекватами, як і в Україні, може трохи в легшій формі (мова конкретно про сусідів).Важливе питання для мене, бо якщо і в умовній Канаді чи США немає нормального життя в квартирах, то об'єктивно в Україні простіше купити свій будинок і забезпечити собі комфорт. Тут мова про елементарний спокійний сон. Щиро заздрю людям, у яких таких проблем немає.



Как я уже много раз писал, качество жилья в Украине намного выше, чем в США.

Только совсем уж новые многоквартирные дома начинают строить с ЖБ перекрытиями.

В большинстве домов построенных до середины 60-х годов прошлого века перекрытия - деревянные балки, по которым идет обрешетка из досок между которыми есть зазоры и прямо на них тонкий паркет. Снизу прямо к балкам прикручен шитрок (гипсокартон), который являет собой потолок квартиры снизу. Даже если сверху просто ходят, то это воспринимается жильцами снизу как если-бы их посадили в бочку и по этой бочке снаружи стучали. Может поэтому есть (была?) норма, что 85% квартиры должна быть застелена коврами.

В Украине почти все мои квартиры в новом фонде я стелил звукотеплоизол под стяжку и у себя и у соседей сверху (за свой счет) и это решило значительным образом проблему отнощений в плане щума с соседями. Как я уже много раз писал, качество жилья в Украине намного выше, чем в США.Только совсем уж новые многоквартирные дома начинают строить с ЖБ перекрытиями.В большинстве домов построенных до середины 60-х годов прошлого века перекрытия - деревянные балки, по которым идет обрешетка из досок между которыми есть зазоры и прямо на них тонкий паркет. Снизу прямо к балкам прикручен шитрок (гипсокартон), который являет собой потолок квартиры снизу. Даже если сверху просто ходят, то это воспринимается жильцами снизу как если-бы их посадили в бочку и по этой бочке снаружи стучали. Может поэтому есть (была?) норма, что 85% квартиры должна быть застелена коврами.В Украине почти все мои квартиры в новом фонде я стелил звукотеплоизол под стяжку и у себя и у соседей сверху (за свой счет) и это решило значительным образом проблему отнощений в плане щума с соседями. rjkz

Повідомлень: 13660 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7121 раз. Подякували: 4192 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 вер, 2022 19:03 rjkz написав: beee написав: еврейская мудрость - зачёт. заставляет задуматься.

но жить как-то нужно. на паузу её не поставишь. в теории всё звучит просто, а на практике: с двумя детьми, кошкой никто квартиру даже не сдаст, а даже если чудом сдаст, то оплата аренды - не пустая трата?



мне кажется вы очень правы относительно инвестиции. а если жить негде, то придётся покупать. дети год дома сидят - одичают. няни разъехались, развития ноль еврейская мудрость - зачёт. заставляет задуматься.но жить как-то нужно. на паузу её не поставишь. в теории всё звучит просто, а на практике: с двумя детьми, кошкой никто квартиру даже не сдаст, а даже если чудом сдаст, то оплата аренды - не пустая трата?мне кажется вы очень правы относительно инвестиции. а если жить негде, то придётся покупать. дети год дома сидят - одичают. няни разъехались, развития ноль



Я не знаю как в Польше, откровенно говоря, я не совсем понимаю привлекательность переезда именно туда, но не везде в мире арендатор - бесправное существо.

В НЙ очень трудно снять именно первое жилье.

Последующие легче, но тоже проблема.

Но если уж снял и платишь, то очень трудно лендлорду как-то ограничить твое проживание.

Теперь представьте - приехала семья из 4-х человек, 2 довольно маленьких детей. Еще нигде не работает никто, но как-то сняли. На тот момент по верхней границе того на что рассчитывали, но и оно того стоило на фоне того, что в НЙ сдают в аренду и тем более на что обычно претендуют ньюкамеры.

Потом начались проблемы с соседями снизу (они почти у всех случаются), но по правилам НЙ это не является правонарушением и лендлорд никак на это не реагировал по отношению к нам, только имел общение с соседями.



Поэтому "жить негде" - это не то.

Покупать надо лет через пять, если устоялось твердое понимание, что хочешь минимум лет 5-10 прожить именно в этой локации.

Рент - очень удобная и выгодная штука.

При этом можно что-то и купить, но тоже под аренду.

И жить в аренде и сдавать в аренду.

Есть доход, но при этом ты свободен. Я не знаю как в Польше, откровенно говоря, я не совсем понимаю привлекательность переезда именно туда, но не везде в мире арендатор - бесправное существо.В НЙ очень трудно снять именно первое жилье.Последующие легче, но тоже проблема.Но если уж снял и платишь, то очень трудно лендлорду как-то ограничить твое проживание.Теперь представьте - приехала семья из 4-х человек, 2 довольно маленьких детей. Еще нигде не работает никто, но как-то сняли. На тот момент по верхней границе того на что рассчитывали, но и оно того стоило на фоне того, что в НЙ сдают в аренду и тем более на что обычно претендуют ньюкамеры.Потом начались проблемы с соседями снизу (они почти у всех случаются), но по правилам НЙ это не является правонарушением и лендлорд никак на это не реагировал по отношению к нам, только имел общение с соседями.Поэтому "жить негде" - это не то.Покупать надо лет через пять, если устоялось твердое понимание, что хочешь минимум лет 5-10 прожить именно в этой локации.Рент - очень удобная и выгодная штука.При этом можно что-то и купить, но тоже под аренду.И жить в аренде и сдавать в аренду.Есть доход, но при этом ты свободен.

Логика:

1. легко выучить язык

2. схожий менталитет

3. не настолько строго в отношении соблюдения закона. не так как в Швейцарии. парконулся в глуши, приходишь под стеклом штаф на 70 евро.

4. относительная близость к Киеву - 9 часов на авто. а при авиа - вообще близко и дёшево, что позволит не разрывать бизнес и соц. связи



тем не менее, зарабатывать так как даже сейчас в Киеве - лично мне нигде не получится.

поэтому можно устраивать встречи семьи, как на зоне - рас в месяц где-то у границы Логика:1. легко выучить язык2. схожий менталитет3. не настолько строго в отношении соблюдения закона. не так как в Швейцарии. парконулся в глуши, приходишь под стеклом штаф на 70 евро.4. относительная близость к Киеву - 9 часов на авто. а при авиа - вообще близко и дёшево, что позволит не разрывать бизнес и соц. связитем не менее, зарабатывать так как даже сейчас в Киеве - лично мне нигде не получится.поэтому можно устраивать встречи семьи, как на зоне - рас в месяц где-то у границы beee

Повідомлень: 895 З нами з: 26.11.19 Подякував: 81 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 вер, 2022 19:25 beee написав: Faceless написав: beee написав: Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят

А ну, цікаво. Не поділитеся? А ну, цікаво. Не поділитеся?

ну тут ничего криминального:

купил usdt тут за гривну.

продал usdt за злотые на счёт, открытый в польше

единственный риск - хранение крипты - как-то стрёмно ну тут ничего криминального:купил usdt тут за гривну.продал usdt за злотые на счёт, открытый в польшеединственный риск - хранение крипты - как-то стрёмно

Отпишитесь, пожалуйста, когда заведете 120к крипты на польский счет. Очень интересно, как прошло. Отпишитесь, пожалуйста, когда заведете 120к крипты на польский счет. Очень интересно, как прошло. Ромасик

Повідомлень: 4984 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1246 раз. Подякували: 744 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 вер, 2022 19:46 beee написав: Faceless написав: beee написав: Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозят

А ну, цікаво. Не поділитеся? Кстати, я придумал как вывезти любую сумму в любую страну. Наверное все через крипту перевозятА ну, цікаво. Не поділитеся?

ну тут ничего криминального:

купил usdt тут за гривну.

продал usdt за злотые на счёт, открытый в польше

единственный риск - хранение крипты - как-то стрёмно ну тут ничего криминального:купил usdt тут за гривну.продал usdt за злотые на счёт, открытый в польшеединственный риск - хранение крипты - как-то стрёмно

Отпишитесь, пожалуйста, когда заведете 120к крипты на польский счет. Очень интересно, как прошло. Отпишитесь, пожалуйста, когда заведете 120к крипты на польский счет. Очень интересно, как прошло.

сейчас думаю над основной проблемой: где хранить всё - на бирже или укр. банке в гривне.

одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думать



ну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п сейчас думаю над основной проблемой: где хранить всё - на бирже или укр. банке в гривне.одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думатьну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п beee

Повідомлень: 895 З нами з: 26.11.19 Подякував: 81 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 вер, 2022 19:49 beee написав: одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думать



ну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думатьну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п

Вот-вот, мне тоже интересно.

Но если 10к делали много раз, то это почти 120? Вот-вот, мне тоже интересно.Но если 10к делали много раз, то это почти 120? Ромасик

Повідомлень: 4984 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1246 раз. Подякували: 744 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 вер, 2022 19:53 Ромасик написав: beee написав: одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думать



ну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думатьну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п

Вот-вот, мне тоже интересно.

Но если 10к делали много раз, то это почти 120? Вот-вот, мне тоже интересно.Но если 10к делали много раз, то это почти 120?

период реализации 10 куе - это дня 3.

проблемы две.

3 недели большая сумма будет висеть либо на бирже либо в гривне.

и это смущает.

наверное идеальный варик - это вливать порциями, как я и делал. по 10.



попробую - отпишусь период реализации 10 куе - это дня 3.проблемы две.3 недели большая сумма будет висеть либо на бирже либо в гривне.и это смущает.наверное идеальный варик - это вливать порциями, как я и делал. по 10.попробую - отпишусь beee

Повідомлень: 895 З нами з: 26.11.19 Подякував: 81 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 вер, 2022 21:52 rjkz написав: Как я уже много раз писал, качество жилья в Украине намного выше, чем в США.

Только совсем уж новые многоквартирные дома начинают строить с ЖБ перекрытиями.

В большинстве домов построенных до середины 60-х годов прошлого века перекрытия - деревянные балки, по которым идет обрешетка из досок между которыми есть зазоры и прямо на них тонкий паркет. Снизу прямо к балкам прикручен шитрок (гипсокартон), который являет собой потолок квартиры снизу. Даже если сверху просто ходят, то это воспринимается жильцами снизу как если-бы их посадили в бочку и по этой бочке снаружи стучали. Может поэтому есть (была?) норма, что 85% квартиры должна быть застелена коврами.

В Украине почти все мои квартиры в новом фонде я стелил звукотеплоизол под стяжку и у себя и у соседей сверху (за свой счет) и это решило значительным образом проблему отнощений в плане щума с соседями. Как я уже много раз писал, качество жилья в Украине намного выше, чем в США.Только совсем уж новые многоквартирные дома начинают строить с ЖБ перекрытиями.В большинстве домов построенных до середины 60-х годов прошлого века перекрытия - деревянные балки, по которым идет обрешетка из досок между которыми есть зазоры и прямо на них тонкий паркет. Снизу прямо к балкам прикручен шитрок (гипсокартон), который являет собой потолок квартиры снизу. Даже если сверху просто ходят, то это воспринимается жильцами снизу как если-бы их посадили в бочку и по этой бочке снаружи стучали. Может поэтому есть (была?) норма, что 85% квартиры должна быть застелена коврами.В Украине почти все мои квартиры в новом фонде я стелил звукотеплоизол под стяжку и у себя и у соседей сверху (за свой счет) и это решило значительным образом проблему отнощений в плане щума с соседями.

В моїй панельці ЗБ перекриття ніяк не рятує ситуацію. І ніякі килими також нічого не дадуть. І народ тут кончений живе, в годину ночі або в 6 ранку бехкають копитами аж гай шумить, постійно курять з обох сторін і все несе в мою квартиру, ремонти в вихідні і багато іншого. Вірю, що в новобуді можна нормально жити зі звукоізоляцією, як у вас, і з нормальними сусідами, хоча і тут можна натрапити на якогось сина прокурора, який клав на всіх.



Просто часто задаю собі питання, навіщо я вчу англійську і витрачаю свій час на це, щоб можливо в майбутньому простіше релокейтнутися в США/Канаду/Англію, якщо і в Україні можна нормально жити в своєму будинку (правда, без правосуддя і з корупцією, але простіше). А з іншого боку, за пару років життя там уже можна претендувати на mortgage під 3% і спокійно собі жити й насолоджуватися життям. Ну і впахувати на виплату іпотеки. В моїй панельці ЗБ перекриття ніяк не рятує ситуацію. І ніякі килими також нічого не дадуть. І народ тут кончений живе, в годину ночі або в 6 ранку бехкають копитами аж гай шумить, постійно курять з обох сторін і все несе в мою квартиру, ремонти в вихідні і багато іншого. Вірю, що в новобуді можна нормально жити зі звукоізоляцією, як у вас, і з нормальними сусідами, хоча і тут можна натрапити на якогось сина прокурора, який клав на всіх.Просто часто задаю собі питання, навіщо я вчу англійську і витрачаю свій час на це, щоб можливо в майбутньому простіше релокейтнутися в США/Канаду/Англію, якщо і в Україні можна нормально жити в своєму будинку (правда, без правосуддя і з корупцією, але простіше). А з іншого боку, за пару років життя там уже можна претендувати на mortgage під 3% і спокійно собі жити й насолоджуватися життям. Ну і впахувати на виплату іпотеки. Striker

Форумчанин року Повідомлень: 2876 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3504 раз. Подякували: 5824 раз. Профіль 38 19 38 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 вер, 2022 01:05 Striker написав: rjkz написав: Как я уже много раз писал, качество жилья в Украине намного выше, чем в США.

Только совсем уж новые многоквартирные дома начинают строить с ЖБ перекрытиями.

В большинстве домов построенных до середины 60-х годов прошлого века перекрытия - деревянные балки, по которым идет обрешетка из досок между которыми есть зазоры и прямо на них тонкий паркет. Снизу прямо к балкам прикручен шитрок (гипсокартон), который являет собой потолок квартиры снизу. Даже если сверху просто ходят, то это воспринимается жильцами снизу как если-бы их посадили в бочку и по этой бочке снаружи стучали. Может поэтому есть (была?) норма, что 85% квартиры должна быть застелена коврами.

В Украине почти все мои квартиры в новом фонде я стелил звукотеплоизол под стяжку и у себя и у соседей сверху (за свой счет) и это решило значительным образом проблему отнощений в плане щума с соседями. Как я уже много раз писал, качество жилья в Украине намного выше, чем в США.Только совсем уж новые многоквартирные дома начинают строить с ЖБ перекрытиями.В большинстве домов построенных до середины 60-х годов прошлого века перекрытия - деревянные балки, по которым идет обрешетка из досок между которыми есть зазоры и прямо на них тонкий паркет. Снизу прямо к балкам прикручен шитрок (гипсокартон), который являет собой потолок квартиры снизу. Даже если сверху просто ходят, то это воспринимается жильцами снизу как если-бы их посадили в бочку и по этой бочке снаружи стучали. Может поэтому есть (была?) норма, что 85% квартиры должна быть застелена коврами.В Украине почти все мои квартиры в новом фонде я стелил звукотеплоизол под стяжку и у себя и у соседей сверху (за свой счет) и это решило значительным образом проблему отнощений в плане щума с соседями.

В моїй панельці ЗБ перекриття ніяк не рятує ситуацію. І ніякі килими також нічого не дадуть. І народ тут кончений живе, в годину ночі або в 6 ранку бехкають копитами аж гай шумить, постійно курять з обох сторін і все несе в мою квартиру, ремонти в вихідні і багато іншого. Вірю, що в новобуді можна нормально жити зі звукоізоляцією, як у вас, і з нормальними сусідами, хоча і тут можна натрапити на якогось сина прокурора, який клав на всіх.



Просто часто задаю собі питання, навіщо я вчу англійську і витрачаю свій час на це, щоб можливо в майбутньому простіше релокейтнутися в США/Канаду/Англію, якщо і в Україні можна нормально жити в своєму будинку (правда, без правосуддя і з корупцією, але простіше). А з іншого боку, за пару років життя там уже можна претендувати на mortgage під 3% і спокійно собі жити й насолоджуватися життям. Ну і впахувати на виплату іпотеки. В моїй панельці ЗБ перекриття ніяк не рятує ситуацію. І ніякі килими також нічого не дадуть. І народ тут кончений живе, в годину ночі або в 6 ранку бехкають копитами аж гай шумить, постійно курять з обох сторін і все несе в мою квартиру, ремонти в вихідні і багато іншого. Вірю, що в новобуді можна нормально жити зі звукоізоляцією, як у вас, і з нормальними сусідами, хоча і тут можна натрапити на якогось сина прокурора, який клав на всіх.Просто часто задаю собі питання, навіщо я вчу англійську і витрачаю свій час на це, щоб можливо в майбутньому простіше релокейтнутися в США/Канаду/Англію, якщо і в Україні можна нормально жити в своєму будинку (правда, без правосуддя і з корупцією, але простіше). А з іншого боку, за пару років життя там уже можна претендувати на mortgage під 3% і спокійно собі жити й насолоджуватися життям. Ну і впахувати на виплату іпотеки.



3% мортгиджа - это не про сейчас. Но вполне можно дождаться.

Скажем так, мой знакомый собирался в Канаду, выучил язык, но случилась беда - получил перелом и теперь одна рука у него навсегда неполноценна.

У него своеобразная семейная и карьерная ситуация, поэтому в 40+ пришлось начинать профессиональную жизнь заново. на примерно 2015-2016 гг пришелся долгий поиск работы, в результтате чего стал кладовщиком на 6 кгрн.

Со временем подрос и в зарплате и должности и было у него 1 куе в месяц. И он сдался. Много чего сыграло роль - и перелом и семейные трудности.

К него есть пока родительская квартира и благодаря ей он, наверное, на свою 1к мог нормально жить в Киеве. Что он мог откладывать и на что могут расчитывать его дети - трудно представить.

Если-бы он не попал в такую ситуацию и смог уехать и начать заново, но в Канаде, то и результаты и перспективы были-бы намного радужней. Зотя, не стану отрицать, ему прищлось-бы поупираться год-два-три прежде чем жизнь вошла-бы в накатанную колею 3% мортгиджа - это не про сейчас. Но вполне можно дождаться.Скажем так, мой знакомый собирался в Канаду, выучил язык, но случилась беда - получил перелом и теперь одна рука у него навсегда неполноценна.У него своеобразная семейная и карьерная ситуация, поэтому в 40+ пришлось начинать профессиональную жизнь заново. на примерно 2015-2016 гг пришелся долгий поиск работы, в результтате чего стал кладовщиком на 6 кгрн.Со временем подрос и в зарплате и должности и было у него 1 куе в месяц. И он сдался. Много чего сыграло роль - и перелом и семейные трудности.К него есть пока родительская квартира и благодаря ей он, наверное, на свою 1к мог нормально жить в Киеве. Что он мог откладывать и на что могут расчитывать его дети - трудно представить.Если-бы он не попал в такую ситуацию и смог уехать и начать заново, но в Канаде, то и результаты и перспективы были-бы намного радужней. Зотя, не стану отрицать, ему прищлось-бы поупираться год-два-три прежде чем жизнь вошла-бы в накатанную колею rjkz

Повідомлень: 13660 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7121 раз. Подякували: 4192 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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