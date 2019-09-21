RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:27

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  beee написав:сейчас думаю над основной проблемой: где хранить всё - на бирже или укр. банке в гривне.
одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думать

ну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п
Как вариант одно из средств,скоро будет доступно не только лишь всем https://www.youtube.com/watch?v=i2nHDGNGtbs
Рынок шиткоинов развивается
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6964
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1414 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:37

  Мизантрóп написав:
  beee написав:сейчас думаю над основной проблемой: где хранить всё - на бирже или укр. банке в гривне.
одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думать

ну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п
Как вариант одно из средств,скоро будет доступно не только лишь всем https://www.youtube.com/watch?v=i2nHDGNGtbs
Рынок шиткоинов развивается


Офигеть.
Удивительные вещи можно здесь узнать.
А говорят, что на форумах только языками чешут)
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 897
З нами з: 26.11.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 13800
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 21477
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 43624
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4351)
02.09.2022 08:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.