Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:27
beee написав:
сейчас думаю над основной проблемой: где хранить всё - на бирже или укр. банке в гривне.
одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думать
ну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п
Как вариант одно из средств,скоро будет доступно не только лишь всем
https://www.youtube.com/watch?v=i2nHDGNGtbs
Рынок шиткоинов развивается
Мизантрóп
Повідомлень: 6964
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1414 раз.
Подякували: 1376 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:37
Мизантрóп написав: beee написав:
сейчас думаю над основной проблемой: где хранить всё - на бирже или укр. банке в гривне.
одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думать
ну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п
Как вариант одно из средств,скоро будет доступно не только лишь всем
https://www.youtube.com/watch?v=i2nHDGNGtbs
Рынок шиткоинов развивается
Офигеть.
Удивительные вещи можно здесь узнать.
А говорят, что на форумах только языками чешут)
beee
Повідомлень: 897
З нами з: 26.11.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 216 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
128
13800
Нед 05 гру, 2021 23:13 UA
79
21477
212
43624
Суб 12 чер, 2021 18:47 Hotab