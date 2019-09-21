RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:27

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  beee написав:сейчас думаю над основной проблемой: где хранить всё - на бирже или укр. банке в гривне.
одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думать

ну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п
Как вариант одно из средств,скоро будет доступно не только лишь всем https://www.youtube.com/watch?v=i2nHDGNGtbs
Рынок шиткоинов развивается
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6964
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1415 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:37

  Мизантрóп написав:
  beee написав:сейчас думаю над основной проблемой: где хранить всё - на бирже или укр. банке в гривне.
одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думать

ну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п
Как вариант одно из средств,скоро будет доступно не только лишь всем https://www.youtube.com/watch?v=i2nHDGNGtbs
Рынок шиткоинов развивается


Офигеть.
Удивительные вещи можно здесь узнать.
А говорят, что на форумах только языками чешут)
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 897
З нами з: 26.11.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:40

  beee написав:Удивительные вещи можно здесь узнать.

Якщо зможеш прочитати 10 000 сторінок форуму, з самого початку - станеш магістром з нерухомості((((
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22961
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1458 раз.
Подякували: 2410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:31

  Frant написав:
  beee написав:Удивительные вещи можно здесь узнать.

Якщо зможеш прочитати 10 000 сторінок форуму, з самого початку - станеш магістром з нерухомості((((

Если не получить хорошего начального образования, то вся жизнь будет наполнена чудесами и волшебством(С)
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 826
З нами з: 28.04.20
Подякував: 515 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 13800
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 21477
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 43627
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.