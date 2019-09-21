Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:27
beee написав:
сейчас думаю над основной проблемой: где хранить всё - на бирже или укр. банке в гривне.
одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думать
ну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п
Как вариант одно из средств,скоро будет доступно не только лишь всем
https://www.youtube.com/watch?v=i2nHDGNGtbs
Рынок шиткоинов развивается
Мизантрóп
Повідомлень: 6964
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1415 раз.
Подякували: 1377 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:37
Мизантрóп написав: beee написав:
сейчас думаю над основной проблемой: где хранить всё - на бирже или укр. банке в гривне.
одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думать
ну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п
Как вариант одно из средств,скоро будет доступно не только лишь всем
https://www.youtube.com/watch?v=i2nHDGNGtbs
Рынок шиткоинов развивается
Офигеть.
Удивительные вещи можно здесь узнать.
А говорят, что на форумах только языками чешут)
beee
Повідомлень: 897
З нами з: 26.11.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 216 раз.
Профіль
Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:40
beee написав:
Удивительные вещи можно здесь узнать.
Якщо зможеш прочитати 10 000 сторінок форуму, з самого початку - станеш магістром з нерухомості((((
Frant
Повідомлень: 22961
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1458 раз.
Подякували: 2410 раз.
Профіль
Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:31
Frant написав: beee написав:
Удивительные вещи можно здесь узнать.
Якщо зможеш прочитати 10 000 сторінок форуму, з самого початку - станеш магістром з нерухомості((((
Если не получить хорошего начального образования, то вся жизнь будет наполнена чудесами и волшебством(С)
Damien
Повідомлень: 826
З нами з: 28.04.20
Подякував: 515 раз.
Подякували: 621 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
128
13800
Нед 05 гру, 2021 23:13 UA
79
21477
212
43627
Суб 12 чер, 2021 18:47 Hotab