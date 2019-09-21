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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:27

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  beee написав:сейчас думаю над основной проблемой: где хранить всё - на бирже или укр. банке в гривне.
одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думать

ну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п
Как вариант одно из средств,скоро будет доступно не только лишь всем https://www.youtube.com/watch?v=i2nHDGNGtbs
Рынок шиткоинов развивается
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:37

  Мизантрóп написав:
  beee написав:сейчас думаю над основной проблемой: где хранить всё - на бирже или укр. банке в гривне.
одно дело 10 куе - делал много раз, а 120 - нужно думать

ну и как отнесётся польский банк к большому количеству операций п2п
Как вариант одно из средств,скоро будет доступно не только лишь всем https://www.youtube.com/watch?v=i2nHDGNGtbs
Рынок шиткоинов развивается


Офигеть.
Удивительные вещи можно здесь узнать.
А говорят, что на форумах только языками чешут)
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:40

  beee написав:Удивительные вещи можно здесь узнать.

Якщо зможеш прочитати 10 000 сторінок форуму, з самого початку - станеш магістром з нерухомості((((
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:31

  Frant написав:
  beee написав:Удивительные вещи можно здесь узнать.

Якщо зможеш прочитати 10 000 сторінок форуму, з самого початку - станеш магістром з нерухомості((((

Если не получить хорошего начального образования, то вся жизнь будет наполнена чудесами и волшебством(С)
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 13:00

  Damien написав:
  Frant написав:
  beee написав:Удивительные вещи можно здесь узнать.

Якщо зможеш прочитати 10 000 сторінок форуму, з самого початку - станеш магістром з нерухомості((((

Если не получить хорошего начального образования, то вся жизнь будет наполнена чудесами и волшебством(С)

Не совсем так, в оригинале,,... если не учить физику в школе... "
Пы. Сы. Но в целом согласен,, Ученье свет, а не ученье-чуть свет, сразу на работу", 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:06

Bolt ещё кто рано встаёт-тот далеко от работы живёт :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:28

  Damien написав:
  Frant написав:
  beee написав:Удивительные вещи можно здесь узнать.

Якщо зможеш прочитати 10 000 сторінок форуму, з самого початку - станеш магістром з нерухомості((((

Если не получить хорошего начального образования, то вся жизнь будет наполнена чудесами и волшебством(С)

Ну просвети меня. Опиши хотя бы мою схему
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:36

  Damien написав:
  Frant написав:
  beee написав:Удивительные вещи можно здесь узнать.
Якщо зможеш прочитати 10 000 сторінок форуму, з самого початку - станеш магістром з нерухомості((((

Если не получить хорошего начального образования, то вся жизнь будет наполнена чудесами и волшебством(С)

Не совсем так, в оригинале,,... если не учить физику в школе... "
Пы. Сы. Но в целом согласен,, Ученье свет, а не ученье-чуть свет, сразу на работу", 😎

У меня семья научных сотрудников по атомной физике.
Поэтому прежде, чем щеголять уровнями образований, хорошенько пересмотрите свои весовые категории. И для начала ответьте, например, на такой вопросик (пишу из головы без подготовки): что определяет бытие - случай или закономерность
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:39

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  rjkz написав:Вы может не уловили мой основной посыл - никто этим не парится.
Да, Теслы стоят дороже, но их покупают не потому что они "зеленые", а потому что они технологичные. И уж потом потому что за них прилетит чек с подарком от штата на хороший кусок стоимости. Причем Тесла не идет в лизинг, только в кредит. И человек при покупке потратится на даун, на оформление, потом начнет платить долларов по 500-700 в месяц, а ему на 10+ куе приходит чек. Для нации, которая привыкла юзать кредиты, это вообще выглядит как заработок. Правда такое не во всех щтатах.
Отопление - народ вообще это воспринимает как что-то эфемерное, что приведет к разовой небольшой трате в таком будущем, о котором никто не задумывается и еще миллион раз это может измениться и отсрочиться.
Доля расходов на домохозяйство на отопление в США и в Украине - это вообще несоизмеримые величины. И на отопление и на всю комуналь и на еду.
Вот на бенз народ ругается. Привыкли что в США он шаровый, а тут резко в 2 раза подскочил. И будет народ ругаться, что заправиться на неделю теперь (для кого как) теперь 60 долларов, зайдет в Бургер-Кинг на заправке и купит еще на 30 долларов себе перекусить и не пикнет. То есть, бурление есть, но на финансовое состояние американцев оно никак не влияет.

Вся двіжуха почнеться як на ринку аграрної продукції всі зрозуміють, що "зерновий коридор" фактично не вирішує проблему нестачі продовольства у світі. Друга частина настане, як будуть санкції ЄС на російську нафту, а третя частина - як Україна фізично перекриє експорт нафти з Новоросійська і Тамані (мільйона 2.5 баррелей на день) , оголосивши там заборонену зону, підкріплену Гарпунами і Нептунами в Криму.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:46

  beee написав:И для начала ответьте, например, на такой вопросик (пишу из головы без подготовки): что определяет бытие - случай или закономерность
если кратко, ваша имплицитная семантика в данном вопросе ошибочна по сути, поскольку вы делаете суждения об отношениях признаков случайности и закономерности на основе корреляций, которые имеют относительный логический смысл, вместо того чтобы формировать эти связи на основе наблюдений о реальных отношениях их признаков.
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