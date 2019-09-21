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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:52
vitaliian написав: beee написав:
И для начала ответьте, например, на такой вопросик (пишу из головы без подготовки): что определяет бытие - случай или закономерность
если кратко, ваша имплицитная семантика в данном вопросе ошибочна по сути, поскольку вы делаете суждения об отношениях признаков случайности и закономерности на основе корреляций, которые имеют относительный логический смысл, вместо того чтобы формировать эти связи на основе наблюдений о реальных отношениях их признаков.
Не, я всего навсего спрашиваю о доказанном экспериментально законе квантовой механики. Никакой философии (кстати я фанат Альберта и был у него 2 года назад в Берне, хоть он в этом случае оказался неправ)
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beee
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 21:03
beee написав:
Не, я всего навсего спрашиваю о доказанном экспериментально законе квантовой механики. Никакой философии (кстати я фанат Альберта и был у него 2 года назад в Берне, хоть он в этом случае оказался неправ)
а меня в универе дразнили Спинозой.
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vitaliian
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 21:26
vitaliian написав: beee написав:
И для начала ответьте, например, на такой вопросик (пишу из головы без подготовки): что определяет бытие - случай или закономерность
если кратко, ваша имплицитная семантика в данном вопросе ошибочна по сути, поскольку вы делаете суждения об отношениях признаков случайности и закономерности на основе корреляций, которые имеют относительный логический смысл, вместо того чтобы формировать эти связи на основе наблюдений о реальных отношениях их признаков.
Честно говоря, по моему скромному мнению и, не желая обидеть никого в коментах, чьё мнение отличается от моего,
но все-же, рассматривая этот вопрос с другой точки зрения, в тоже время, не опротестовывая ничью позицию и,
стараясь быть объективным, а также, принимая во внимание все без исключения аргументы, других участников обсуждения,
искренне полагаю, что я целиком и полностью забыл нафиг , что хотел сказать
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