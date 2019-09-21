Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

rjkz написав:

Вы может не уловили мой основной посыл - никто этим не парится.Да, Теслы стоят дороже, но их покупают не потому что они "зеленые", а потому что они технологичные. И уж потом потому что за них прилетит чек с подарком от штата на хороший кусок стоимости. Причем Тесла не идет в лизинг, только в кредит. И человек при покупке потратится на даун, на оформление, потом начнет платить долларов по 500-700 в месяц, а ему на 10+ куе приходит чек. Для нации, которая привыкла юзать кредиты, это вообще выглядит как заработок. Правда такое не во всех щтатах.Отопление - народ вообще это воспринимает как что-то эфемерное, что приведет к разовой небольшой трате в таком будущем, о котором никто не задумывается и еще миллион раз это может измениться и отсрочиться.Доля расходов на домохозяйство на отопление в США и в Украине - это вообще несоизмеримые величины. И на отопление и на всю комуналь и на еду.Вот на бенз народ ругается. Привыкли что в США он шаровый, а тут резко в 2 раза подскочил. И будет народ ругаться, что заправиться на неделю теперь (для кого как) теперь 60 долларов, зайдет в Бургер-Кинг на заправке и купит еще на 30 долларов себе перекусить и не пикнет. То есть, бурление есть, но на финансовое состояние американцев оно никак не влияет.