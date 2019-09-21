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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:52
vitaliian написав: beee написав:
И для начала ответьте, например, на такой вопросик (пишу из головы без подготовки): что определяет бытие - случай или закономерность
если кратко, ваша имплицитная семантика в данном вопросе ошибочна по сути, поскольку вы делаете суждения об отношениях признаков случайности и закономерности на основе корреляций, которые имеют относительный логический смысл, вместо того чтобы формировать эти связи на основе наблюдений о реальных отношениях их признаков.
Не, я всего навсего спрашиваю о доказанном экспериментально законе квантовой механики. Никакой философии (кстати я фанат Альберта и был у него 2 года назад в Берне, хоть он в этом случае оказался неправ)
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 21:03
beee написав:
Не, я всего навсего спрашиваю о доказанном экспериментально законе квантовой механики. Никакой философии (кстати я фанат Альберта и был у него 2 года назад в Берне, хоть он в этом случае оказался неправ)
а меня в универе дразнили Спинозой.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 21:26
vitaliian написав: beee написав:
И для начала ответьте, например, на такой вопросик (пишу из головы без подготовки): что определяет бытие - случай или закономерность
если кратко, ваша имплицитная семантика в данном вопросе ошибочна по сути, поскольку вы делаете суждения об отношениях признаков случайности и закономерности на основе корреляций, которые имеют относительный логический смысл, вместо того чтобы формировать эти связи на основе наблюдений о реальных отношениях их признаков.
Честно говоря, по моему скромному мнению и, не желая обидеть никого в коментах, чьё мнение отличается от моего,
но все-же, рассматривая этот вопрос с другой точки зрения, в тоже время, не опротестовывая ничью позицию и,
стараясь быть объективным, а также, принимая во внимание все без исключения аргументы, других участников обсуждения,
искренне полагаю, что я целиком и полностью забыл нафиг , что хотел сказать
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 23:13
Denik написав: rjkz написав:
Вы может не уловили мой основной посыл - никто этим не парится.
Да, Теслы стоят дороже, но их покупают не потому что они "зеленые", а потому что они технологичные. И уж потом потому что за них прилетит чек с подарком от штата на хороший кусок стоимости. Причем Тесла не идет в лизинг, только в кредит. И человек при покупке потратится на даун, на оформление, потом начнет платить долларов по 500-700 в месяц, а ему на 10+ куе приходит чек. Для нации, которая привыкла юзать кредиты, это вообще выглядит как заработок. Правда такое не во всех щтатах.
Отопление - народ вообще это воспринимает как что-то эфемерное, что приведет к разовой небольшой трате в таком будущем, о котором никто не задумывается и еще миллион раз это может измениться и отсрочиться.
Доля расходов на домохозяйство на отопление в США и в Украине - это вообще несоизмеримые величины. И на отопление и на всю комуналь и на еду.
Вот на бенз народ ругается. Привыкли что в США он шаровый, а тут резко в 2 раза подскочил. И будет народ ругаться, что заправиться на неделю теперь (для кого как) теперь 60 долларов, зайдет в Бургер-Кинг на заправке и купит еще на 30 долларов себе перекусить и не пикнет. То есть, бурление есть, но на финансовое состояние американцев оно никак не влияет.
Вся двіжуха почнеться як на ринку аграрної продукції всі зрозуміють, що "зерновий коридор" фактично не вирішує проблему нестачі продовольства у світі. Друга частина настане, як будуть санкції ЄС на російську нафту, а третя частина - як Україна фізично перекриє експорт нафти з Новоросійська і Тамані (мільйона 2.5 баррелей на день) , оголосивши там заборонену зону, підкріплену Гарпунами і Нептунами в Криму.
США грозит продовольственный кризис самой последней.
Помимо своего мощнейшего СХ, на юге есть огромный огород с шаровыми ценами - Мексика, которая просто счастлива иметь выход на такой огромный рынок как США и Канада. Между этими 3-мя странами есть торговое соглашение о максимальном упрощении торговли, фактически это ПОЧТИ единый рынок, на котором в основном покупает США, а Канада и Мексика производят.
Так что мимо.
Цены, да, растут потихоньку. Хотя в семейном бюджете этот рост не ощушается особо. Если в украинском домохозяйстве доля расходов на едьбу составляет более 50%, то в американском менее 20. Есть правда перекосы - локации с очень высокими ценами на продукты и с довольно низкими доходами. Но там, как правило, живет мало людей и высокие цены обусловлены низкой конкуренцией в розничной торговле, а низкие доходы - малым количеством рабочих мест. Например, штат Вермонт. Зато за 100+\- куе там можно купить большой дом с огромным куском леса, "своим" куском реки и тп.
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rjkz
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