Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Додано: Пон 05 вер, 2022 17:46

Faceless написав: Полтва, прям під оперним тече Полтва, прям під оперним тече

Faceless написав: Стрийський в першу чергу, за природу не рахується? Стрийський в першу чергу, за природу не рахується?

fox767676 написав: які об'єкти Кракова гарніші за Львівські які об'єкти Кракова гарніші за Львівські

в Умани в Софиеском парке тоже есть подземная река, нас школьниками по ней катали на лодочках.что с чем сравнивать. Парк Топильче в Тернополе и парк в Буче намного круче Львовских, это сами львовяне признают, когда ко мне приезжают. Харьковский парк Горького будет круче Бучанского. Одного своего львовского приятеля я отвёз в мануфактуру (под Киевом). Не смотря на её бутафорность, она его впечатлила. А я думал львовянина удивить ничем нельзя.Мнение субъективное, на выходных (если ко мне никто не приезжал), я сам ехал со Львова, через полгода мне там стало скучно (после того, как обошел пешком туристические места). А через год понял Львов (по украинским меркам) хоть и безумно красивый, но не моё, я люблю современную архитектуру. По этой же причине Одесса не зашла (я там тоже успел пожить на 13й фонтана). Хотя на Гагаринском плато, а так же некоторые объекты от кадора мне нравились. Для 2008 года это был архитектурный прорыв.по крайне мере вот этота про Гданськ и Вроцлав какое мнение? Краков был раскручен в советское время, специально чтобы не показывать советским туристам Вроцлав и Гданськ.