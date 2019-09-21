Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Проблема Львова в занедбаності. І як, архітектура гарніше за Краків, наприклад?
Давайте так - які об'єкти Кракова гарніші за Львівські? Якщо загуглити "Краків фото" то бішльшість - башта міської ратуші з різних ракурсів. У Львові розмаїття таких об'єктів, палаци та церкви всіх конфесій та стилей. Просто порівняйте архітектуру залізничних вокзалів - це дуже красномовно. С часом, якщо все буде як зараз Краків дожене\пережене Львів за загальним враженнями, але поки що Львів користується гарною форою з попередніх столітть
в Умани в Софиеском парке тоже есть подземная река, нас школьниками по ней катали на лодочках.
Faceless написав:Стрийський в першу чергу, за природу не рахується?
что с чем сравнивать. Парк Топильче в Тернополе и парк в Буче намного круче Львовских, это сами львовяне признают, когда ко мне приезжают. Харьковский парк Горького будет круче Бучанского. Одного своего львовского приятеля я отвёз в мануфактуру (под Киевом). Не смотря на её бутафорность, она его впечатлила. А я думал львовянина удивить ничем нельзя.
Мнение субъективное, на выходных (если ко мне никто не приезжал), я сам ехал со Львова, через полгода мне там стало скучно (после того, как обошел пешком туристические места). А через год понял Львов (по украинским меркам) хоть и безумно красивый, но не моё, я люблю современную архитектуру. По этой же причине Одесса не зашла (я там тоже успел пожить на 13й фонтана). Хотя на Гагаринском плато, а так же некоторые объекты от кадора мне нравились. Для 2008 года это был архитектурный прорыв.
fox767676 написав:які об'єкти Кракова гарніші за Львівські
Шо то самый классный обьект Кракова за 15 км от него самого. Польща конечно классная страна, по архитектуре и культуре так точно. Но недвижимость дороже, ландшафт беднее. Что может заставить уехать туда из Киева? Война и военные угрозы, бедность вызванная угрозами с севера и востока. По сути миграция туда это беженство, из-за орд рашкованов и белорашкованов (включая тихановцев). Да горят они в аду, уроды
fox767676 написав:Шо то самый классный обьект Кракова за 15 км от него самого.
у поляков нет шизофрении объект в 15 км от Кракова считать другой вселенной. Это Киевляне страшно бояться что за пределами их центра что то появится.
fox767676 написав:Что может заставить уехать туда из Киева?
Поляки как нация более монолитна, это даёт минимум политических рисков и конфликтов на национальной/религиозной почве. Ещё поляки считают украинцев френдли-братьями (не уверен хорошо это или плохо, но лучше чем быть ромом-цыганом). Поскольку северный сосед оказался гопником, других братьев кроме поляков (по близости культуры) у нас нет. Люди не обязательно выбирают для жизни лучшие места.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 вер, 2022 20:19, всього редагувалось 5 разів.
fox767676 написав:Польща конечно классная страна, по архитектуре и культуре так точно. Но недвижимость дороже, ландшафт беднее. Что может заставить уехать туда из Киева?
Ну я уже в пути. Я долгое время пожил в Киеве - не мое и очень дорого. А что даже в Киеве довоенном хорошо? Рекордные в мире пробки и рекордный смог. Да еще и ужастный общественный транспорт. Недвижка в Польше не такая дорогая как кажется, смотрел в Кракове новострой - с чистовой отделкой 112 куе за 3-комнатную. Это при том что двушки в Киеве которые мы смотрели летом 2021 стоили 140 куе (правда с ремонтом).
fox767676 написав:Шо то самый классный обьект Кракова за 15 км от него самого.
у поляков нет шизофрении объект в 15 км от Кракова считать другой вселенной. Это Киевляне страшно бояться что за пределами их центра что то появится.
fox767676 написав:Что может заставить уехать туда из Киева?
да разные причины, семейные, работа. Поляки как нация более монолитна, минимум политических рисков. Ещё поляки считают украинцев братьями (хотя не уверен хорошо это или плохо, но лучше чем быть ромом-цыганом). Люди не обязательно выбирают для жизни лучшие на свете места.
Было бы странно, если бы Межегорье представлялось как крутейший обьект Киева. Число польско-украинских браков невелико, и чаще в них украинки, что говорит о материальных мотивах. Женщины ищут женихов из более западных (престижных) стран, полячки ,например среди итальянцев и немцев.
кстати да, мой школьный приятель уехал на пмж в Польшу и женился там... на украинке. Говорит с полячками шансов ноль. В основном из-за позиции родителей. Поляки не спешат впускать в свои семьи чужаков. Благо украинок в Польше хватает. Можно выбрать. Особенно в прикарпатском воеводстве. Каждая вторая невеста с украинскими корнями...
если смешанные (украинско-польские или же украинско-немецкие) семьи на Холмщине были обычным фактом, то на Надсянье — скорее исключением.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 вер, 2022 20:34, всього редагувалось 1 раз.