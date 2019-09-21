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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 20:26

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  BIGor написав:Рекордные в мире пробки и рекордный смог. Да еще и ужастный общественный транспорт.
. Я начитан про смог в южной Польше, не знаю какой страшнее.
По пробкам, говнобляхам на тротуарах спорить не буду :( Тут нужна жесткая рука, что украинцы не любят.
Но мне ландшафты бассейнов Днепра, Буга и Днестра важнее инфраструктуры.
По ценам ну не знаю - Братислава, прицентральная брежневка 3 тыс евро\метр. Не думаю что в Польше сильно дешевле.
Ну в политическом смысле поляки лучше всех несомненно, надо с ними интегрироваться. Для себя же надеюсь что русский дух повыкуривают постепенно с Балкан, обзаведусь избушкой там.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 21:02

  BIGor написав:
  fox767676 написав:Польща конечно классная страна, по архитектуре и культуре так точно. Но недвижимость дороже, ландшафт беднее.
Что может заставить уехать туда из Киева?

Ну я уже в пути. Я долгое время пожил в Киеве - не мое и очень дорого. А что даже в Киеве довоенном хорошо? Рекордные в мире пробки и рекордный смог. Да еще и ужастный общественный транспорт.
Недвижка в Польше не такая дорогая как кажется, смотрел в Кракове новострой - с чистовой отделкой 112 куе за 3-комнатную. Это при том что двушки в Киеве которые мы смотрели летом 2021 стоили 140 куе (правда с ремонтом).

В Кракові 3к за 112 000 - це десь в Єпенях, за 10 км від міської межі.
Можливо, когось влаштовує цей варіант.
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