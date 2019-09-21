Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

. Я начитан про смог в южной Польше, не знаю какой страшнее.
По пробкам, говнобляхам на тротуарах спорить не буду Тут нужна жесткая рука, что украинцы не любят.
Но мне ландшафты бассейнов Днепра, Буга и Днестра важнее инфраструктуры.
По ценам ну не знаю - Братислава, прицентральная брежневка 3 тыс евро\метр. Не думаю что в Польше сильно дешевле.
Ну в политическом смысле поляки лучше всех несомненно, надо с ними интегрироваться. Для себя же надеюсь что русский дух повыкуривают постепенно с Балкан, обзаведусь избушкой там.