Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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fox767676 написав:Дай-то б-г, чтобы по окончании все этого пздеца миллионов 25 осталось, даже с освобожденными территориями. Чтобы как-то остановить депопуляцию необходима очень выборочная евроинтеграция - максимально НАТО, а ЕС очень избирательно, с игнорированием постмодернистких трендов
Еще задолго до войны ситуация с демографией прошла точку невозврата, после которой исправить ситуацию самостоятельно, без притока иммигрантов из еще более неблагополучных стран, стало невозможно. И даже цифры в 32 или 30 или 27 миллионов ничего не скажут, если не произвести анализ по возрастному критерию. И тут выясняется, что эти примерно 30 млн наполовину состоят из пенсионеров и еще на 20% на предпенсионного возраста. То есть, это не только люди на содержании и "скоро будут" на содержании, но они к тому-же не репродуктивного возраста, то есть, помимо свала молодого трудоспособного населения, которое еще и детей рожает, произощло резкое старение населения, что в свою очередь привело к росту тн "естественной убыли", то есть превышению смертности над рождаемостью. И только этим путем, без всякого свала, Украина теряла до войны каждые 4 года 1 млн человек. И этот процесс все ускорялся и ускорялся. Когда я обратил внимание на этот аспект, было около 210 тысяч в год, со временем этот показатель вырос до 250 тысяч в год. Последние годы я уже махнул рукой на это дело - это катастрофа, которую не остановить.
В США белое население растёт? Имеет ли каждая семья не латиносов(с мордой Фиделя то уже не латиносы) и не цветных там более 2 детей? Или прирост идёт за счёт миграции и цветного населения?
барабашов написав:.. В США белое население растёт? Имеет ли каждая семья не латиносов(с мордой Фиделя то уже не латиносы) и не цветных там более 2 детей? Или прирост идёт за счёт миграции и цветного населения?
суть не в том. В США есть, разумеется, талоны на еду, но обычно туда едут не за ними. А в Европу как раз едут за пособием и халявой. Работать и ассимилироваться особо не хотят. Под Европой я имею в виду не Румынию и Эстонию - желания ехать туда не больше чем к нам. Чтобы кто-то ехал к нам, нужно обеспечить или возможности, как в США или халяву, как в Германии. Пока ни первого, ни второго у нас не просматривается в любом горизонте. ИМХО, лет через 50, по этническому составу большинства населения мы останемся самыми "европейцами" с голубыми кровями, и все истинные немцы переедут к нам )) Доминируют в итоге те, кто больше рожают, как бы это банально не звучало.
Faceless У нас в Днепре похожие 3х этажные дома с узким окном на кухне строили на моём проспекте Петровского(которого тогда ещё не было и с них он и начался) в 26-29годах прошлого века. То есть им уже под сто лет Перекрытия естественно деревянные
барабашов написав:Faceless У нас в Днепре похожие 3х этажные дома с узким окном на кухне строили на моём проспекте Петровского(которого тогда ещё не было и с них он и начался) в 26-29годах прошлого века. То есть им уже под сто лет Перекрытия естественно деревянные
Я би не став би купляти собі квартиру в будинку доіндустріальної епохи.
Приятель кілька років купив декілька квартир в "царському" будинку, з дерев,яними перекриттями (не в Києві, в облцентрі). В жахливому стані, треба переробляти фактично все.