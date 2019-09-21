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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 09:03

BIGor
Ось так виглядають вулиці\ дома Кракова з нерухомістю по 2куе+ за метр.
https://www.google.com/maps/@50.0411729 ... 312!8i6656

Взагалі здивований що там ще такі облуплені хрущики

Скільки таке може коштувати у Києві, на умовних Дорогожичах ? 1куе десь. Якщо м.Дарниця то ще менше
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 09:14

  rjkz написав:
  fox767676 написав:Дай-то б-г, чтобы по окончании все этого пздеца миллионов 25 осталось, даже с освобожденными территориями.
Чтобы как-то остановить депопуляцию необходима очень выборочная евроинтеграция - максимально НАТО, а ЕС очень избирательно, с игнорированием постмодернистких трендов


Еще задолго до войны ситуация с демографией прошла точку невозврата, после которой исправить ситуацию самостоятельно, без притока иммигрантов из еще более неблагополучных стран, стало невозможно. И даже цифры в 32 или 30 или 27 миллионов ничего не скажут, если не произвести анализ по возрастному критерию. И тут выясняется, что эти примерно 30 млн наполовину состоят из пенсионеров и еще на 20% на предпенсионного возраста.
То есть, это не только люди на содержании и "скоро будут" на содержании, но они к тому-же не репродуктивного возраста, то есть, помимо свала молодого трудоспособного населения, которое еще и детей рожает, произощло резкое старение населения, что в свою очередь привело к росту тн "естественной убыли", то есть превышению смертности над рождаемостью.
И только этим путем, без всякого свала, Украина теряла до войны каждые 4 года 1 млн человек. И этот процесс все ускорялся и ускорялся. Когда я обратил внимание на этот аспект, было около 210 тысяч в год, со временем этот показатель вырос до 250 тысяч в год. Последние годы я уже махнул рукой на это дело - это катастрофа, которую не остановить.

В США белое население растёт? Имеет ли каждая семья не латиносов(с мордой Фиделя то уже не латиносы) и не цветных там более 2 детей? Или прирост идёт за счёт миграции и цветного населения?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 10:09

  барабашов написав:..
В США белое население растёт? Имеет ли каждая семья не латиносов(с мордой Фиделя то уже не латиносы) и не цветных там более 2 детей? Или прирост идёт за счёт миграции и цветного населения?

суть не в том. В США есть, разумеется, талоны на еду, но обычно туда едут не за ними.
А в Европу как раз едут за пособием и халявой. Работать и ассимилироваться особо не хотят. Под Европой я имею в виду не Румынию и Эстонию - желания ехать туда не больше чем к нам. Чтобы кто-то ехал к нам, нужно обеспечить или возможности, как в США или халяву, как в Германии. Пока ни первого, ни второго у нас не просматривается в любом горизонте.
ИМХО, лет через 50, по этническому составу большинства населения мы останемся самыми "европейцами" с голубыми кровями, и все истинные немцы переедут к нам ))
Доминируют в итоге те, кто больше рожают, как бы это банально не звучало.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 10:17

  fox767676 написав:BIGor
Ось так виглядають вулиці\ дома Кракова з нерухомістю по 2куе+ за метр.
https://www.google.com/maps/@50.0411729 ... 312!8i6656

Взагалі здивований що там ще такі облуплені хрущики

Скільки таке може коштувати у Києві, на умовних Дорогожичах ? 1куе десь. Якщо м.Дарниця то ще менше

Ну це не хрущики, частина будинків по тій вулиці явно початку минулого сторіччя. Які там перекриття та комунікації невідомо, старіють вони не тільки в Україні.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 10:22

Ось тут нормальний дім, 90-х років, 1400 за метр. Але щось вулиця на мій хлопський розум якось не дуже виглядає https://www.google.com/maps/@50.0404027 ... 312!8i6656
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 10:23

Faceless
У нас в Днепре похожие 3х этажные дома с узким окном на кухне строили на моём проспекте Петровского(которого тогда ещё не было и с них он и начался) в 26-29годах прошлого века.
То есть им уже под сто лет
Перекрытия естественно деревянные
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 10:44

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  sequence написав:ИМХО, лет через 50, по этническому составу большинства населения мы останемся самыми "европейцами" с голубыми кровями, и все истинные немцы переедут к нам ))


Африканочек завозить на иждивение, чисто по прямому назначению. только никаких стамбульских конвенций, в них корень демографических бед
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:28

  fox767676 написав:BIGor
Ось так виглядають вулиці\ дома Кракова з нерухомістю по 2куе+ за метр.
https://www.google.com/maps/@50.0411729 ... 312!8i6656

Взагалі здивований що там ще такі облуплені хрущики

Скільки таке може коштувати у Києві, на умовних Дорогожичах ? 1куе десь. Якщо м.Дарниця то ще менше

Дорогожичі по Вашому ідентичні локації 42 Jana Zamoyskiego? :D ну-ну
А Дарниця - так взагалі вся устлана середньовічною бруківкою, костелами і парками :mrgreen:

Давайте вже порівнюйте нерухомість XVII округу Парижу з Дарницею, Дарниця вийде дешевша - і по Вашому краща.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:09

  барабашов написав:Faceless
У нас в Днепре похожие 3х этажные дома с узким окном на кухне строили на моём проспекте Петровского(которого тогда ещё не было и с них он и начался) в 26-29годах прошлого века.
То есть им уже под сто лет
Перекрытия естественно деревянные

Я би не став би купляти собі квартиру в будинку доіндустріальної епохи.

Приятель кілька років купив декілька квартир в "царському" будинку, з дерев,яними перекриттями (не в Києві, в облцентрі). В жахливому стані, треба переробляти фактично все.
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:10

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  BIGor написав:Дорогожичі по Вашому ідентичні локації 42 Jana Zamoyskiego?


Якщо то гарна локація для Кракова, чого там такий срач на вулицях і взагалі убогість ?

ось вулиця краківська :) на Дарниці
https://www.google.com.ua/maps/@50.4560 ... authuser=0


https://www.google.com.ua/maps/@50.4524 ... authuser=0


Ось я від цього pana Zamoyskiego покрокував в бік центру, ну Дорогожичі скажу вам краще виглядають
https://www.google.com/maps/@50.0421123 ... 312!8i6656

В якомусь Ковелі вулиці більш охайно виглядають
fox767676
 
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