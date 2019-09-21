Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

rjkz написав:

fox767676 написав: Дай-то б-г, чтобы по окончании все этого пздеца миллионов 25 осталось, даже с освобожденными территориями.

Чтобы как-то остановить депопуляцию необходима очень выборочная евроинтеграция - максимально НАТО, а ЕС очень избирательно, с игнорированием постмодернистких трендов Дай-то б-г, чтобы по окончании все этого пздеца миллионов 25 осталось, даже с освобожденными территориями.Чтобы как-то остановить депопуляцию необходима очень выборочная евроинтеграция - максимально НАТО, а ЕС очень избирательно, с игнорированием постмодернистких трендов

Еще задолго до войны ситуация с демографией прошла точку невозврата, после которой исправить ситуацию самостоятельно, без притока иммигрантов из еще более неблагополучных стран, стало невозможно. И даже цифры в 32 или 30 или 27 миллионов ничего не скажут, если не произвести анализ по возрастному критерию. И тут выясняется, что эти примерно 30 млн наполовину состоят из пенсионеров и еще на 20% на предпенсионного возраста.То есть, это не только люди на содержании и "скоро будут" на содержании, но они к тому-же не репродуктивного возраста, то есть, помимо свала молодого трудоспособного населения, которое еще и детей рожает, произощло резкое старение населения, что в свою очередь привело к росту тн "естественной убыли", то есть превышению смертности над рождаемостью.И только этим путем, без всякого свала, Украина теряла до войны каждые 4 года 1 млн человек. И этот процесс все ускорялся и ускорялся. Когда я обратил внимание на этот аспект, было около 210 тысяч в год, со временем этот показатель вырос до 250 тысяч в год. Последние годы я уже махнул рукой на это дело - это катастрофа, которую не остановить.