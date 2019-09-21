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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Додано: Вів 06 вер, 2022 14:12
Denik написав: rjkz написав:
Они ценят многофункциональность и безопасность. В понимании американца что-то вроде шевроле авео или хонды фит - это ведро, которое рано или поздно переедет что-то вроде F-350. Поэтому преимущественно выбирают SUV, но и вместительными седанами не брезгуют.
Не велосипеды и малолитражки.
Могут себе позволить.
Пока могут. Опять же речь о работягах без вьісшего образования, не работниках крупньіх компаний.
В Вас говорят штампы украинских или даже европейских (я не знаю, предполагаю) раскладов.
Давайте так.
Сантехник с лицензией в США зарабатывает 160 тысяч долларов в год.
Без лицензии 80 тысяч.
Это 80 и 40 долларов в час соответственно. На фуллтайм. То есть, это не за вызов и отработанное время. Это наемные работники. Те кто на вольных хлебах - могут зарабатывать больше или меньше, если не хотят напрягаться. Например, раз в день поехать выполнить разовую работу и неделю не брать заказы.
Я таких знаю лично несколько человек.
Могу поприводить примеры других профессий.
Вы поймите, в США огромный внутренний рынок, огромное внутреннее производство и на %% 80 оно направлено на внутренний рынок, это самодостаточная экономика. Вещь в себе.
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Додано: Вів 06 вер, 2022 14:25
барабашов написав: rjkz написав: fox767676 написав:
Дай-то б-г, чтобы по окончании все этого пздеца миллионов 25 осталось, даже с освобожденными территориями.
Чтобы как-то остановить депопуляцию необходима очень выборочная евроинтеграция - максимально НАТО, а ЕС очень избирательно, с игнорированием постмодернистких трендов
Еще задолго до войны ситуация с демографией прошла точку невозврата, после которой исправить ситуацию самостоятельно, без притока иммигрантов из еще более неблагополучных стран, стало невозможно. И даже цифры в 32 или 30 или 27 миллионов ничего не скажут, если не произвести анализ по возрастному критерию. И тут выясняется, что эти примерно 30 млн наполовину состоят из пенсионеров и еще на 20% на предпенсионного возраста.
То есть, это не только люди на содержании и "скоро будут" на содержании, но они к тому-же не репродуктивного возраста, то есть, помимо свала молодого трудоспособного населения, которое еще и детей рожает, произощло резкое старение населения, что в свою очередь привело к росту тн "естественной убыли", то есть превышению смертности над рождаемостью.
И только этим путем, без всякого свала, Украина теряла до войны каждые 4 года 1 млн человек. И этот процесс все ускорялся и ускорялся. Когда я обратил внимание на этот аспект, было около 210 тысяч в год, со временем этот показатель вырос до 250 тысяч в год. Последние годы я уже махнул рукой на это дело - это катастрофа, которую не остановить.
В США белое население растёт? Имеет ли каждая семья не латиносов(с мордой Фиделя то уже не латиносы) и не цветных там более 2 детей? Или прирост идёт за счёт миграции и цветного населения?
Растет. 2-3-4 и даже 5 детей в белых американских семьях - не редкость.
Есть такой момент, США - одна из стран, куда на протяжении более чем 100 лет переезжают из Европы христиане евангелистских конфессий. У них традиционно многодетные семьи, которые в свою очередь создают свои многодетные семьи.
Я видел несколько таких семей - 8 и 12 детей.
Так что с этим все в порядке.
В открытом доступе есть рассовый состав населения США, можете поискать. Белого населения бОльшая часть.
Прием эмигрантов в размере 1млн в год - это норма Закона. Трамп пытался ее урезать, у него ничего не получилось. Сейчас реальное количество населения США превышает 400 млн. Точно никто не скажет - много нелегалов, растворившихся на просторах.
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rjkz
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