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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 07:41

Запорожье.
Магазины на первых этажах в микр-ах в среднем 220-250грн. за 1кв.м. + ком.услуги. Свободных практически нет, особенно до 60кв.м.
Центр на проспекте есть свободные, но там хоз-ва ждут жирных ситевых арендаторов.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 07:43

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  rjkz написав:Сантехник с лицензией в США зарабатывает 160 тысяч долларов в год.
Без лицензии 80 тысяч.
Это 80 и 40 долларов в час соответственно. На фуллтайм. То есть, это не за вызов и отработанное время. Это наемные работники. Те кто на вольных хлебах - могут зарабатывать больше или меньше, если не хотят напрягаться. Например, раз в день поехать выполнить разовую работу и неделю не брать заказы.
Я таких знаю лично несколько человек.
Могу поприводить примеры других профессий.

Оце й скінчиться. Не будуть в глобалізованому світі сантехніки більше за професорів та лікарів отримувати.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 07:52

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Denik написав:Оце й скінчиться. Не будуть в глобалізованому світі сантехніки більше за професорів та лікарів отримувати.

Вы далеки от американских реалий.
Там давно профессор университета и врач на фултайм получают больше чем сантехники даже с лицензией.
TUR
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 08:25

  TUR написав:
  Denik написав:Оце й скінчиться. Не будуть в глобалізованому світі сантехніки більше за професорів та лікарів отримувати.

Вы далеки от американских реалий.
Там давно профессор университета и врач на фултайм получают больше чем сантехники даже с лицензией.

У мене однокурсник працює доцентом в приватному університеті в Бостоні.
Зарплата середня по Америці.
10 років назад була 4000 дол/міс, зараз - не знаю.

Зарпалати, які навів пан Rjkz для американських сантехніків - щось вельми жирні і малореальні.
Таке враження, що п. Rjkz теж працює в Америці сантехніком, тому хвалить цю професію і цей заробіток. :oops:
Frant
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