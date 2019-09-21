Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Запорожье.
Магазины на первых этажах в микр-ах в среднем 220-250грн. за 1кв.м. + ком.услуги. Свободных практически нет, особенно до 60кв.м.
Центр на проспекте есть свободные, но там хоз-ва ждут жирных ситевых арендаторов.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 вер, 2022 07:41
Запорожье.
Магазины на первых этажах в микр-ах в среднем 220-250грн. за 1кв.м. + ком.услуги. Свободных практически нет, особенно до 60кв.м.
Центр на проспекте есть свободные, но там хоз-ва ждут жирных ситевых арендаторов.
Додано: Сер 07 вер, 2022 07:43
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Оце й скінчиться. Не будуть в глобалізованому світі сантехніки більше за професорів та лікарів отримувати.
Додано: Сер 07 вер, 2022 07:52
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Додано: Сер 07 вер, 2022 08:25
У мене однокурсник працює доцентом в приватному університеті в Бостоні.
Зарплата середня по Америці.
10 років назад була 4000 дол/міс, зараз - не знаю.
Зарпалати, які навів пан Rjkz для американських сантехніків - щось вельми жирні і малореальні.
Таке враження, що п. Rjkz теж працює в Америці сантехніком, тому хвалить цю професію і цей заробіток.
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