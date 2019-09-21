Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Запорожье. Магазины на первых этажах в микр-ах в среднем 220-250грн. за 1кв.м. + ком.услуги. Свободных практически нет, особенно до 60кв.м. Центр на проспекте есть свободные, но там хоз-ва ждут жирных ситевых арендаторов.
rjkz написав:Сантехник с лицензией в США зарабатывает 160 тысяч долларов в год. Без лицензии 80 тысяч. Это 80 и 40 долларов в час соответственно. На фуллтайм. То есть, это не за вызов и отработанное время. Это наемные работники. Те кто на вольных хлебах - могут зарабатывать больше или меньше, если не хотят напрягаться. Например, раз в день поехать выполнить разовую работу и неделю не брать заказы. Я таких знаю лично несколько человек. Могу поприводить примеры других профессий.
Оце й скінчиться. Не будуть в глобалізованому світі сантехніки більше за професорів та лікарів отримувати.
барабашов написав:В США белое население растёт? Имеет ли каждая семья не латиносов(с мордой Фиделя то уже не латиносы) и не цветных там более 2 детей? Или прирост идёт за счёт миграции и цветного населения?
Растет. 2-3-4 и даже 5 детей в белых американских семьях - не редкость. \\\
барабашов написав:В США белое население растёт? Имеет ли каждая семья не латиносов(с мордой Фиделя то уже не латиносы) и не цветных там более 2 детей? Или прирост идёт за счёт миграции и цветного населения?
Растет. 2-3-4 и даже 5 детей в белых американских семьях - не редкость. \\\