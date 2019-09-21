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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11121314>
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 07:41

Запорожье.
Магазины на первых этажах в микр-ах в среднем 220-250грн. за 1кв.м. + ком.услуги. Свободных практически нет, особенно до 60кв.м.
Центр на проспекте есть свободные, но там хоз-ва ждут жирных ситевых арендаторов.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 07:43

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  rjkz написав:Сантехник с лицензией в США зарабатывает 160 тысяч долларов в год.
Без лицензии 80 тысяч.
Это 80 и 40 долларов в час соответственно. На фуллтайм. То есть, это не за вызов и отработанное время. Это наемные работники. Те кто на вольных хлебах - могут зарабатывать больше или меньше, если не хотят напрягаться. Например, раз в день поехать выполнить разовую работу и неделю не брать заказы.
Я таких знаю лично несколько человек.
Могу поприводить примеры других профессий.

Оце й скінчиться. Не будуть в глобалізованому світі сантехніки більше за професорів та лікарів отримувати.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 07:52

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Denik написав:Оце й скінчиться. Не будуть в глобалізованому світі сантехніки більше за професорів та лікарів отримувати.

Вы далеки от американских реалий.
Там давно профессор университета и врач на фултайм получают больше чем сантехники даже с лицензией.
TUR
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:56

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Макс, смотри кафе в ЯГ открыли ЗображенняЗображення
beee
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:29

  rjkz написав:
  барабашов написав:В США белое население растёт? Имеет ли каждая семья не латиносов(с мордой Фиделя то уже не латиносы) и не цветных там более 2 детей? Или прирост идёт за счёт миграции и цветного населения?


Растет. 2-3-4 и даже 5 детей в белых американских семьях - не редкость.
\\\

Странно: у тут человек утверждает, что падает:
https://youtu.be/BnDjNpjRuAQ
-- и даже с сылками на гос-стат, вроде...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:58

  _hunter написав:
  rjkz написав:
  барабашов написав:В США белое население растёт? Имеет ли каждая семья не латиносов(с мордой Фиделя то уже не латиносы) и не цветных там более 2 детей? Или прирост идёт за счёт миграции и цветного населения?


Растет. 2-3-4 и даже 5 детей в белых американских семьях - не редкость.
\\\

Странно: у тут человек утверждает, что падает:
https://youtu.be/BnDjNpjRuAQ
-- и даже с сылками на гос-стат, вроде...


Половину просмотрел, ссылок не увидел, чувак теорию чешет.
Официальная инфа тут:
https://www.census.gov/en.html
Ройтесь. Какие угодно выборки, аспекты и тд.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 16:18

  rjkz написав:
  _hunter написав:
  rjkz написав:Растет. 2-3-4 и даже 5 детей в белых американских семьях - не редкость.
\\\

Странно: у тут человек утверждает, что падает:
https://youtu.be/BnDjNpjRuAQ
-- и даже с сылками на гос-стат, вроде...


Половину просмотрел, ссылок не увидел, чувак теорию чешет.
Официальная инфа тут:
https://www.census.gov/en.html
Ройтесь. Какие угодно выборки, аспекты и тд.

Эммм... ну вот, порылся:
https://www.census.gov/content/dam/Cens ... s/hh-6.pdf
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 21:18

Епицентр приглашает на открытие нового магазина на Березняках. Начали строить до большой войны и особо не останавливались.

К чему это к кржн?

1) можно обновить шторы
2) пан олигарх верит в будущее Киева.
3) и в разрезе фопов долярчиков и кто еще куплял мешок фитингов на распродаже фопа, я верю в большой бизнес столицы, а не этот Шанхай с 90х
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 21:27

  rjkz написав:
  Denik написав:
  rjkz написав:Насчет больших домов и 2 машины на семью.
2 машины на семью - от этого никуда не денешься.

Малолитражка и велосипед.


Велосипед в США не очень распространен вне больших городов. Да и там преимущественно ОТ рулит.
Малолитражка - врядли, их очень мало, они не выполняют те функции, которые американцы возлагают на автомобиль.
Они ценят многофункциональность и безопасность. В понимании американца что-то вроде шевроле авео или хонды фит - это ведро, которое рано или поздно переедет что-то вроде F-350. Поэтому преимущественно выбирают SUV, но и вместительными седанами не брезгуют.
Не велосипеды и малолитражки.
Могут себе позволить.

Дикари. С ситуацией по транспорту согласен. Хотя ОТ вроде как не везде удобен. В сравнении с Европой, ОТ не развит. Ну и велотранспорт соответственно. Очень разные подходы ЕС и США.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 21:50

  Ромасик написав:Дикари. С ситуацией по транспорту согласен. Хотя ОТ вроде как не везде удобен. В сравнении с Европой, ОТ не развит. Ну и велотранспорт соответственно. Очень разные подходы ЕС и США.

В США я бы посмотрела как Вы с велом по автобану до ближайшего Волмарта добирались ;) там расстояния не Европейские, когда 2 часа езды и ты уже в другом городе, другой страны.
stm
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