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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 23:04

  stm написав:
  Ромасик написав:Дикари. С ситуацией по транспорту согласен. Хотя ОТ вроде как не везде удобен. В сравнении с Европой, ОТ не развит. Ну и велотранспорт соответственно. Очень разные подходы ЕС и США.

В США я бы посмотрела как Вы с велом по автобану до ближайшего Волмарта добирались ;) там расстояния не Европейские, когда 2 часа езды и ты уже в другом городе, другой страны.

Меж городами самолеты. Вел для города
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 23:40

  Ромасик написав:
  stm написав:
  Ромасик написав:Дикари. С ситуацией по транспорту согласен. Хотя ОТ вроде как не везде удобен. В сравнении с Европой, ОТ не развит. Ну и велотранспорт соответственно. Очень разные подходы ЕС и США.

В США я бы посмотрела как Вы с велом по автобану до ближайшего Волмарта добирались ;) там расстояния не Европейские, когда 2 часа езды и ты уже в другом городе, другой страны.

Меж городами самолеты. Вел для города

Ещё раз, там расстояние до ближайшего супермаркета как вам до Полтавы. Другой мир. Дешёвый лизинг авто, полудешевый бензин. Ресторан, кстати, будет как в другую сторону до второй Полтавы. А магазин шмоток до третьей не Полтавы. Это не Позняки ;)
stm
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