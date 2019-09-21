Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Додано: Чет 08 вер, 2022 02:36

_hunter написав: rjkz написав: _hunter написав: Странно: у тут человек утверждает, что падает:

https://youtu.be/BnDjNpjRuAQ

-- и даже с сылками на гос-стат, вроде... Странно: у тут человек утверждает, что падает:-- и даже с сылками на гос-стат, вроде...



Половину просмотрел, ссылок не увидел, чувак теорию чешет.

Официальная инфа тут:

https://www.census.gov/en.html

Ройтесь. Какие угодно выборки, аспекты и тд. Половину просмотрел, ссылок не увидел, чувак теорию чешет.Официальная инфа тут:Ройтесь. Какие угодно выборки, аспекты и тд.

Эммм... ну вот, порылся:

https://www.census.gov/content/dam/Cens ... s/hh-6.pdf Эммм... ну вот, порылся:

Ну?"Угадал все буквы, не смог прочесть слово".Зачем вам информация о том, что с 1970 по 1990 средний размер домохозяйства чуть уменьшился в среднем по стране без привязки к рассовой принадлежности или этническому происхождению. Это то, что интересовало барабашова, когда он задал вопрос и в этом контексте я ему ответил. Но тут появляетеся вы как и раньше на ветке Глобализация и начинаете ставить под сомнение, притягиваете за уши абсолютно левое видео с Ютьюба, когда я вам даю официальные источник в данном вопросе, это "последняя инстанция", источника более официальной информации по населению в СЩА не существует. Это бюро делает перепись населения, обрабатывает эти данные и систематизирует. На данные Census Bureau опираются все государственные организации в том числе при подготовке Бюджета США.И что вы делаете?Вытаскиваете график, по которому можно сказать, что с 1970 по 1990 средний размер домохозяйства незначительно снизился и потом оставался на примерно одинаковом уровне до сегоднящних дней.Браво!Более бесцельного времяпрепровождения чем оппонировать такому человеку как вы трудно себе представить. Вы хотите меня завалить спамом бестолковых вопросов на которые я буду отвечать?Не ставьте себе за труд в дальнейщем задавть мне вопросы или отвечать на мои посты.