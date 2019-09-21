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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 23:04

  stm написав:
  Ромасик написав:Дикари. С ситуацией по транспорту согласен. Хотя ОТ вроде как не везде удобен. В сравнении с Европой, ОТ не развит. Ну и велотранспорт соответственно. Очень разные подходы ЕС и США.

В США я бы посмотрела как Вы с велом по автобану до ближайшего Волмарта добирались ;) там расстояния не Европейские, когда 2 часа езды и ты уже в другом городе, другой страны.

Меж городами самолеты. Вел для города
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 23:40

  Ромасик написав:
  stm написав:
  Ромасик написав:Дикари. С ситуацией по транспорту согласен. Хотя ОТ вроде как не везде удобен. В сравнении с Европой, ОТ не развит. Ну и велотранспорт соответственно. Очень разные подходы ЕС и США.

В США я бы посмотрела как Вы с велом по автобану до ближайшего Волмарта добирались ;) там расстояния не Европейские, когда 2 часа езды и ты уже в другом городе, другой страны.

Меж городами самолеты. Вел для города

Ещё раз, там расстояние до ближайшего супермаркета как вам до Полтавы. Другой мир. Дешёвый лизинг авто, полудешевый бензин. Ресторан, кстати, будет как в другую сторону до второй Полтавы. А магазин шмоток до третьей не Полтавы. Это не Позняки ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 02:36

  _hunter написав:
  rjkz написав:
  _hunter написав:Странно: у тут человек утверждает, что падает:
https://youtu.be/BnDjNpjRuAQ
-- и даже с сылками на гос-стат, вроде...


Половину просмотрел, ссылок не увидел, чувак теорию чешет.
Официальная инфа тут:
https://www.census.gov/en.html
Ройтесь. Какие угодно выборки, аспекты и тд.

Эммм... ну вот, порылся:
https://www.census.gov/content/dam/Cens ... s/hh-6.pdf


Ну?
"Угадал все буквы, не смог прочесть слово".
Зачем вам информация о том, что с 1970 по 1990 средний размер домохозяйства чуть уменьшился в среднем по стране без привязки к рассовой принадлежности или этническому происхождению. Это то, что интересовало барабашова, когда он задал вопрос и в этом контексте я ему ответил. Но тут появляетеся вы как и раньше на ветке Глобализация и начинаете ставить под сомнение, притягиваете за уши абсолютно левое видео с Ютьюба, когда я вам даю официальные источник в данном вопросе, это "последняя инстанция", источника более официальной информации по населению в СЩА не существует. Это бюро делает перепись населения, обрабатывает эти данные и систематизирует. На данные Census Bureau опираются все государственные организации в том числе при подготовке Бюджета США.
И что вы делаете?
Вытаскиваете график, по которому можно сказать, что с 1970 по 1990 средний размер домохозяйства незначительно снизился и потом оставался на примерно одинаковом уровне до сегоднящних дней.
Браво! :mrgreen:
Более бесцельного времяпрепровождения чем оппонировать такому человеку как вы трудно себе представить. Вы хотите меня завалить спамом бестолковых вопросов на которые я буду отвечать?
Не ставьте себе за труд в дальнейщем задавть мне вопросы или отвечать на мои посты.
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 02:42

  Ромасик написав:
  rjkz написав:
  Denik написав:Малолитражка и велосипед.


Велосипед в США не очень распространен вне больших городов. Да и там преимущественно ОТ рулит.
Малолитражка - врядли, их очень мало, они не выполняют те функции, которые американцы возлагают на автомобиль.
Они ценят многофункциональность и безопасность. В понимании американца что-то вроде шевроле авео или хонды фит - это ведро, которое рано или поздно переедет что-то вроде F-350. Поэтому преимущественно выбирают SUV, но и вместительными седанами не брезгуют.
Не велосипеды и малолитражки.
Могут себе позволить.

Дикари. С ситуацией по транспорту согласен. Хотя ОТ вроде как не везде удобен. В сравнении с Европой, ОТ не развит. Ну и велотранспорт соответственно. Очень разные подходы ЕС и США.


В НЙ самая большая система подземки в мире. Плюс городские автобусы.
Очень удобно. Фактически очень мало куда нельзя добраться в городе, население которого вместе с пригородами в половину населения всей Украины.
А за пределами мегаполисов практически только автомобиль под попой.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 02:43

  stm написав:
  Ромасик написав:Дикари. С ситуацией по транспорту согласен. Хотя ОТ вроде как не везде удобен. В сравнении с Европой, ОТ не развит. Ну и велотранспорт соответственно. Очень разные подходы ЕС и США.

В США я бы посмотрела как Вы с велом по автобану до ближайшего Волмарта добирались ;) там расстояния не Европейские, когда 2 часа езды и ты уже в другом городе, другой страны.


И из этого Волмарта надо притарабанить в дом всего столько, что еле влезет в Ф-150, на велосипеде?
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 02:51

  stm написав:
  Ромасик написав:
  stm написав:В США я бы посмотрела как Вы с велом по автобану до ближайшего Волмарта добирались ;) там расстояния не Европейские, когда 2 часа езды и ты уже в другом городе, другой страны.

Меж городами самолеты. Вел для города

Ещё раз, там расстояние до ближайшего супермаркета как вам до Полтавы. Другой мир. Дешёвый лизинг авто, полудешевый бензин. Ресторан, кстати, будет как в другую сторону до второй Полтавы. А магазин шмоток до третьей не Полтавы. Это не Позняки ;)


С доходами раз в 10 выще чем в Украине.
У друзей сын купил дом "рядом с родителями". "Рядом" - это 7 минут по трассе на машине.
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