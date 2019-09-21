Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

stm написав:
В США я бы посмотрела как Вы с велом по автобану до ближайшего Волмарта добирались там расстояния не Европейские, когда 2 часа езды и ты уже в другом городе, другой страны.
Меж городами самолеты. Вел для города
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Додано: Сер 07 вер, 2022 23:04
Меж городами самолеты. Вел для города
Додано: Сер 07 вер, 2022 23:40
Ещё раз, там расстояние до ближайшего супермаркета как вам до Полтавы. Другой мир. Дешёвый лизинг авто, полудешевый бензин. Ресторан, кстати, будет как в другую сторону до второй Полтавы. А магазин шмоток до третьей не Полтавы. Это не Позняки
Додано: Чет 08 вер, 2022 02:36
Ну?
"Угадал все буквы, не смог прочесть слово".
Зачем вам информация о том, что с 1970 по 1990 средний размер домохозяйства чуть уменьшился в среднем по стране без привязки к рассовой принадлежности или этническому происхождению. Это то, что интересовало барабашова, когда он задал вопрос и в этом контексте я ему ответил. Но тут появляетеся вы как и раньше на ветке Глобализация и начинаете ставить под сомнение, притягиваете за уши абсолютно левое видео с Ютьюба, когда я вам даю официальные источник в данном вопросе, это "последняя инстанция", источника более официальной информации по населению в СЩА не существует. Это бюро делает перепись населения, обрабатывает эти данные и систематизирует. На данные Census Bureau опираются все государственные организации в том числе при подготовке Бюджета США.
И что вы делаете?
Вытаскиваете график, по которому можно сказать, что с 1970 по 1990 средний размер домохозяйства незначительно снизился и потом оставался на примерно одинаковом уровне до сегоднящних дней.
Браво!
Более бесцельного времяпрепровождения чем оппонировать такому человеку как вы трудно себе представить. Вы хотите меня завалить спамом бестолковых вопросов на которые я буду отвечать?
Не ставьте себе за труд в дальнейщем задавть мне вопросы или отвечать на мои посты.
Додано: Чет 08 вер, 2022 02:42
В НЙ самая большая система подземки в мире. Плюс городские автобусы.
Очень удобно. Фактически очень мало куда нельзя добраться в городе, население которого вместе с пригородами в половину населения всей Украины.
А за пределами мегаполисов практически только автомобиль под попой.
Додано: Чет 08 вер, 2022 02:43
И из этого Волмарта надо притарабанить в дом всего столько, что еле влезет в Ф-150, на велосипеде?
Додано: Чет 08 вер, 2022 02:51
С доходами раз в 10 выще чем в Украине.
У друзей сын купил дом "рядом с родителями". "Рядом" - это 7 минут по трассе на машине.
Додано: Чет 08 вер, 2022 09:26
rjkz "С доходами раз в 10 выще чем в Украине". Не заради суперечки, а просто констатую результат власного "дослідження". У 2019 році (доковідному) зацікавився інфою щодо середньої зарплати (долар) у США, ФРН, Швейцарії, оскільки було образливо за мою країну, яку майже в усіх публікаціях вважали ледь не дном щодо рівня життя, я цю тезу ставив під сумнів. Як зазначали україномовні джерела, ці показники на той час, по пам"яті, становили відповідно 3600, 4600 (4000 євро) і 5700 (5000 євро). Українська середня зарплата тут не має значення, оскільки реальний дохід громадян нашою статистикою відбивається спотворено, значно занижено, а у наведених країнах економіка обліковується більш-менш точно, статистичним показникам можна вірити. На мою думку, рівень життя у будь-якій країні слід визначати не за номінальними доходами, а через призму паритету купівельної спроможності (ПКС) національних грошей. Так ось виявилося, що за сукупністю соціально важливих товарів, враховуючи ПКС, в Україні, щоб жити так як на середню зарплату у своїх країнах живуть американці, німці та швейцарці, слід мати на місяць орієнтовно 1000 доларів сша, що станом на 2019 рік, зважаючи на запружені автошляхи в усіх без винятку обласних центрах і не тільки, кількість придбаного та орендованого житла, заповненість ресторанів, кав"ярень, ТРЦ, супермаркетів, авіарейсів за кордон тощо, тощо, тощо..., цілком відповідало зазначеній сумі в американських грошах. Підкреслюю, стосується в середньому людей, які працюють, чи мають інший дохід, а не усіх громадян гамузом. Пенсіонерів до уваги взагалі не беремо. Таким чином, ваша теза щодо на порядок вищих доходів американців, у порівнянні з українцями, є, ймовірно, просто фігурою мови. Коефіціент становив лише 3,6. Не усе так погано було до 2020 року для громадян в Україні. Хоча, звісно, ВВП цих країн зовсім неспівставні.
Додано: Чет 08 вер, 2022 09:58
Есть одна совсем небольшая разница.
Условное домохозяйство из двух родителей и ребенка в Украине будет тратить на жизнь в месяц ну пусть 1200 куе и 800 откладывать на отдых и развлечения.
В Штатах на поесть и сопутствующие будет уходить в два раза больше, но на остальное будет оставаться еще более 4000 долл.
Это за месяц. Разница в год порядка 40 куе. Вот от этого нужно и плясать.
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