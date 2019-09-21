RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:32

  rjkz написав:
  _hunter написав:
  rjkz написав:
Половину просмотрел, ссылок не увидел, чувак теорию чешет.
Официальная инфа тут:
https://www.census.gov/en.html
Ройтесь. Какие угодно выборки, аспекты и тд.

Эммм... ну вот, порылся:
https://www.census.gov/content/dam/Cens ... s/hh-6.pdf


Ну?
"Угадал все буквы, не смог прочесть слово".
Зачем вам информация о том, что с 1970 по 1990 средний размер домохозяйства чуть уменьшился в среднем по стране без привязки к рассовой принадлежности или этническому происхождению. \\\

Вы точно мне на мой коментарий отвечаете? :shock:
Зачем мне информация, что с 1947-го по 2021 размер семейств в Штатах _падает_? -- даже с учетом упомянутых латиносов и прочих "нехристей"? -- так именно затем: _даже_ с учетом ихних "по пятеро детей" -- общую обстановку это вообще не спасает.

Ну и да: _а свои_ слова про 4-ро детей уважаемый rjkz подтвердить как-то может? (естественно кроме "та вот есть у меня знакомый -- так у него все ровно так, как я говорю) -- если уж EPB Research он "на слово" не верит? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 7159
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:33

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  ihorkyiv написав:зважаючи на запружені автошляхи в усіх без винятку обласних центрах

Далі вже можна не читати, виходить голандці - голодранці - в Амстердамі взагалі заторів нема. А в Жашкові затори з єлітних позашляховиків...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6565
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1047 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:37

  BIGor написав:
  ihorkyiv написав:зважаючи на запружені автошляхи в усіх без винятку обласних центрах

Далі вже можна не читати, виходить голандці - голодранці - в Амстердамі взагалі заторів нема. А в Жашкові затори з єлітних позашляховиків...

Для українців автомобілізація - це показник зростання добробуту. Могла б людиночка придбати велосипед за 500 євро як у Нідерландах, але придбала євроб**ху за 5000. Ці тисячі євро треба було попередньо заробити. Розбагатіли. Не знаю, як у вас, у Жашкові, а у Києві на подвір"ях важко протиснутися і далеко не між євроб**хами.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 716
З нами з: 01.05.17
Подякував: 130 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:56

  ihorkyiv написав:rjkz "С доходами раз в 10 выще чем в Украине". Не заради суперечки, а просто констатую результат власного "дослідження". У 2019 році (доковідному) зацікавився інфою щодо середньої зарплати (долар) у США, ФРН, Швейцарії, оскільки було образливо за мою країну, яку майже в усіх публікаціях вважали ледь не дном щодо рівня життя, я цю тезу ставив під сумнів. Як зазначали україномовні джерела, ці показники на той час, по пам"яті, становили відповідно 3600, 4600 (4000 євро) і 5700 (5000 євро). Українська середня зарплата тут не має значення, оскільки реальний дохід громадян нашою статистикою відбивається спотворено, значно занижено, а у наведених країнах економіка обліковується більш-менш точно, статистичним показникам можна вірити. На мою думку, рівень життя у будь-якій країні слід визначати не за номінальними доходами, а через призму паритету купівельної спроможності (ПКС) національних грошей. Так ось виявилося, що за сукупністю соціально важливих товарів, враховуючи ПКС, в Україні, щоб жити так як на середню зарплату у своїх країнах живуть американці, німці та швейцарці, слід мати на місяць орієнтовно 1000 доларів сша, що станом на 2019 рік, зважаючи на запружені автошляхи в усіх без винятку обласних центрах і не тільки, кількість придбаного та орендованого житла, заповненість ресторанів, кав"ярень, ТРЦ, супермаркетів, авіарейсів за кордон тощо, тощо, тощо..., цілком відповідало зазначеній сумі в американських грошах. Підкреслюю, стосується в середньому людей, які працюють, чи мають інший дохід, а не усіх громадян гамузом. Пенсіонерів до уваги взагалі не беремо. Таким чином, ваша теза щодо на порядок вищих доходів американців, у порівнянні з українцями, є, ймовірно, просто фігурою мови. Коефіціент становив лише 3,6. Не усе так погано було до 2020 року для громадян в Україні. Хоча, звісно, ВВП цих країн зовсім неспівставні.


Простите, коллега, вынужден с Вами категорично не согласиться.
Да, может так показаться на первый взгляд из Украины.
НО.
1. Мы живем в глобализированном мире. Если во времена сссра можно было буханку украинского купить за 14 копеек, а булочку Малятко за 3 и это ни о чем не говорило, то сейчас и молоко и молочные продукты и сахар и зерно и все-все-все украинский производитель имеет возможность поставить на мировой рынок и этот рынок, радостно хрюкая, купит эту продукцию по мировым ценам. Это ведет к выравниваниванию мировых цен с украинскими. И это касается не только продуктов питания.
2. Несмотря на то, что мы живем в глобализированном мире, украинская экономика работает очень неэффективно. Это приводит к превышению украинских внутренних цен над мировыми в целом и американскими (раз уж Вы отреагировали на мой пост касательно именно АМЕРИКАНСКИХ зарплат) в частности. Так, например, практически все товары широкого потребления, начиная от товаров для младенцев, одежды, игрушек, электроники и заканчивая автомобилями намного качественней и значительно дешевле чем в Украине. Исключение, если взять к сравнению "народный" автомобиль украинцев дэу ланус и американский "народный" автомобиль, который такой-же ходовой и доступный Тойота Кэмри. Да, Кэмри дороже.
3. Сравнивая "уровень жизни" Вы упускаете из внимания, возможно по незнанию, что у американцев несколько другая структура расходов. Но, пардон, во-первых они за свои деньги что-то да имеют, а во-вторых, как Вы наверняка знаете, ничего бесплатного нет, кто-то за это платит. Поэтому когда украинская мамочка радуется "бесплатному" садику, а американская недрогнувшей рукой отстегивает 800+долларов в месяц, то это не говорит, о том, что одну это делает богаче, а вторую беднее. Равно как и медицинская страховка - это не просто дань рэкету, за этим кроется доступ к передовой медицине, которая умеет лечить не только сопли.
4. Да, американцы больше тратят. Просто когда есть что тратить, то и тратится легко. Но никто с ножом у горла не заставляет это делать. Наши в первые годы стараются не расшвыриваться деньгами как американцы и довольно быстро аккумулируют на счету неплохие суммы. Может в этом причина почему наши быстрей остальных обзаводятся своим жильем.
И тд и тп.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13690
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7131 раз.
Подякували: 4215 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 16:20

  BIGor написав:
  ihorkyiv написав:зважаючи на запружені автошляхи в усіх без винятку обласних центрах

Далі вже можна не читати, виходить голандці - голодранці - в Амстердамі взагалі заторів нема. А в Жашкові затори з єлітних позашляховиків...


В Амстердамі може й нема, а на під'їзді до нього - були
fox767676
 
Повідомлень: 402
З нами з: 13.06.20
Подякував: 202 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 13869
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 21568
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 43728
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2590)
08.09.2022 17:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.