Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

ihorkyiv написав:

". Не заради суперечки, а просто констатую результат власного "дослідження". У 2019 році (доковідному) зацікавився інфою щодо середньої зарплати (долар) у США, ФРН, Швейцарії, оскільки було образливо за мою країну, яку майже в усіх публікаціях вважали ледь не дном щодо рівня життя, я цю тезу ставив під сумнів. Як зазначали україномовні джерела, ці показники на той час, по пам"яті, становили відповідно 3600, 4600 (4000 євро) і 5700 (5000 євро). Українська середня зарплата тут не має значення, оскільки реальний дохід громадян нашою статистикою відбивається спотворено, значно занижено, а у наведених країнах економіка обліковується більш-менш точно, статистичним показникам можна вірити. На мою думку, рівень життя у будь-якій країні слід визначати не за номінальними доходами, а через призму паритету купівельної спроможності (ПКС) національних грошей. Так ось виявилося, що за сукупністю соціально важливих товарів, враховуючи ПКС, в Україні, щоб жити так як на середню зарплату у своїх країнах живуть американці, німці та швейцарці, слід мати на місяць орієнтовно 1000 доларів сша, що станом на 2019 рік, зважаючи на запружені автошляхи в усіх без винятку обласних центрах і не тільки, кількість придбаного та орендованого житла, заповненість ресторанів, кав"ярень, ТРЦ, супермаркетів, авіарейсів за кордон тощо, тощо, тощо..., цілком відповідало зазначеній сумі в американських грошах. Підкреслюю, стосується в середньому людей, які працюють, чи мають інший дохід, а не усіх громадян гамузом. Пенсіонерів до уваги взагалі не беремо. Таким чином, ваша теза щодо на порядок вищих доходів американців, у порівнянні з українцями, є, ймовірно, просто фігурою мови. Коефіціент становив лише 3,6. Не усе так погано було до 2020 року для громадян в Україні. Хоча, звісно, ВВП цих країн зовсім неспівставні.