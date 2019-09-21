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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 08 вер, 2022 14:32
rjkz написав:
Ну?
"Угадал все буквы, не смог прочесть слово".
Зачем вам информация о том, что с 1970 по 1990 средний размер домохозяйства чуть уменьшился в среднем по стране без привязки к рассовой принадлежности или этническому происхождению. \\\
Вы точно мне на мой коментарий отвечаете?
Зачем мне информация, что с 1947-го по 2021 размер семейств в Штатах _падает_? -- даже с учетом упомянутых латиносов и прочих "нехристей"? -- так именно затем: _даже_ с учетом ихних "по пятеро детей" -- общую обстановку это вообще не спасает.
Ну и да: _а свои_ слова про 4-ро детей уважаемый rjkz подтвердить как-то может? (естественно кроме "та вот есть у меня знакомый -- так у него все ровно так, как я говорю) -- если уж EPB Research он "на слово" не верит?
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Додано: Чет 08 вер, 2022 14:33
ihorkyiv написав:
зважаючи на запружені автошляхи в усіх без винятку обласних центрах
Далі вже можна не читати, виходить голандці - голодранці - в Амстердамі взагалі заторів нема. А в Жашкові затори з єлітних позашляховиків...
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Додано: Чет 08 вер, 2022 15:37
BIGor написав: ihorkyiv написав:
зважаючи на запружені автошляхи в усіх без винятку обласних центрах
Далі вже можна не читати, виходить голандці - голодранці - в Амстердамі взагалі заторів нема. А в Жашкові затори з єлітних позашляховиків...
Для українців автомобілізація - це показник зростання добробуту. Могла б людиночка придбати велосипед за 500 євро як у Нідерландах, але придбала євроб**ху за 5000. Ці тисячі євро треба було попередньо заробити. Розбагатіли. Не знаю, як у вас, у Жашкові, а у Києві на подвір"ях важко протиснутися і далеко не між євроб**хами.
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ihorkyiv
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Додано: Чет 08 вер, 2022 15:56
ihorkyiv написав:rjkz
"С доходами раз в 10 выще чем в Украине
". Не заради суперечки, а просто констатую результат власного "дослідження". У 2019 році (доковідному) зацікавився інфою щодо середньої зарплати (долар) у США, ФРН, Швейцарії, оскільки було образливо за мою країну, яку майже в усіх публікаціях вважали ледь не дном щодо рівня життя, я цю тезу ставив під сумнів. Як зазначали україномовні джерела, ці показники на той час, по пам"яті, становили відповідно 3600, 4600 (4000 євро) і 5700 (5000 євро). Українська середня зарплата тут не має значення, оскільки реальний дохід громадян нашою статистикою відбивається спотворено, значно занижено, а у наведених країнах економіка обліковується більш-менш точно, статистичним показникам можна вірити. На мою думку, рівень життя у будь-якій країні слід визначати не за номінальними доходами, а через призму паритету купівельної спроможності (ПКС) національних грошей. Так ось виявилося, що за сукупністю соціально важливих товарів, враховуючи ПКС, в Україні, щоб жити так як на середню зарплату у своїх країнах живуть американці, німці та швейцарці, слід мати на місяць орієнтовно 1000 доларів сша, що станом на 2019 рік, зважаючи на запружені автошляхи в усіх без винятку обласних центрах і не тільки, кількість придбаного та орендованого житла, заповненість ресторанів, кав"ярень, ТРЦ, супермаркетів, авіарейсів за кордон тощо, тощо, тощо..., цілком відповідало зазначеній сумі в американських грошах. Підкреслюю, стосується в середньому людей, які працюють, чи мають інший дохід, а не усіх громадян гамузом. Пенсіонерів до уваги взагалі не беремо. Таким чином, ваша теза щодо на порядок вищих доходів американців, у порівнянні з українцями, є, ймовірно, просто фігурою мови. Коефіціент становив лише 3,6. Не усе так погано було до 2020 року для громадян в Україні. Хоча, звісно, ВВП цих країн зовсім неспівставні.
Простите, коллега, вынужден с Вами категорично не согласиться.
Да, может так показаться на первый взгляд из Украины.
НО.
1. Мы живем в глобализированном мире. Если во времена сссра можно было буханку украинского купить за 14 копеек, а булочку Малятко за 3 и это ни о чем не говорило, то сейчас и молоко и молочные продукты и сахар и зерно и все-все-все украинский производитель имеет возможность поставить на мировой рынок и этот рынок, радостно хрюкая, купит эту продукцию по мировым ценам. Это ведет к выравниваниванию мировых цен с украинскими. И это касается не только продуктов питания.
2. Несмотря на то, что мы живем в глобализированном мире, украинская экономика работает очень неэффективно. Это приводит к превышению украинских внутренних цен над мировыми в целом и американскими (раз уж Вы отреагировали на мой пост касательно именно АМЕРИКАНСКИХ зарплат) в частности. Так, например, практически все товары широкого потребления, начиная от товаров для младенцев, одежды, игрушек, электроники и заканчивая автомобилями намного качественней и значительно дешевле чем в Украине. Исключение, если взять к сравнению "народный" автомобиль украинцев дэу ланус и американский "народный" автомобиль, который такой-же ходовой и доступный Тойота Кэмри. Да, Кэмри дороже.
3. Сравнивая "уровень жизни" Вы упускаете из внимания, возможно по незнанию, что у американцев несколько другая структура расходов. Но, пардон, во-первых они за свои деньги что-то да имеют, а во-вторых, как Вы наверняка знаете, ничего бесплатного нет, кто-то за это платит. Поэтому когда украинская мамочка радуется "бесплатному" садику, а американская недрогнувшей рукой отстегивает 800+долларов в месяц, то это не говорит, о том, что одну это делает богаче, а вторую беднее. Равно как и медицинская страховка - это не просто дань рэкету, за этим кроется доступ к передовой медицине, которая умеет лечить не только сопли.
4. Да, американцы больше тратят. Просто когда есть что тратить, то и тратится легко. Но никто с ножом у горла не заставляет это делать. Наши в первые годы стараются не расшвыриваться деньгами как американцы и довольно быстро аккумулируют на счету неплохие суммы. Может в этом причина почему наши быстрей остальных обзаводятся своим жильем.
И тд и тп.
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Додано: Чет 08 вер, 2022 16:20
BIGor написав: ihorkyiv написав:
зважаючи на запружені автошляхи в усіх без винятку обласних центрах
Далі вже можна не читати, виходить голандці - голодранці - в Амстердамі взагалі заторів нема. А в Жашкові затори з єлітних позашляховиків...
В Амстердамі може й нема, а на під'їзді до нього - були
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