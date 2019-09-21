Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

rjkz написав:Это приводит к превышению украинских внутренних цен над мировыми в целом и американскими (раз уж Вы отреагировали на мой пост касательно именно АМЕРИКАНСКИХ зарплат) в частности. Так, например, практически все товары широкого потребления, начиная от товаров для младенцев, одежды, игрушек, электроники и заканчивая автомобилями намного качественней и значительно дешевле чем в Украине.
Не дешевше це все у Волмарті аніж в АТБ/Ашані, сам ходив і дивився.
В Україні по страховці +- буде той самий обсяг, що і в США.
В США просто та сама медицина втричі дорожча, бо по дорозі заробить і страхова компанія, і юридична, і платний ВУЗ, і банк, який давав докторові кредит на навчання, і коледж, де вчилася медсестра, і ще багато хто. В Україні просто освіта за державний кошт "виробляє" лікарів (і не тільки, і тих самих інженерів-електротехніків) з деяким "запасом", тому їх послуги і не коштують надто дорого.
Так само і в плані оборони. За перший дивізіон Нептуна (6 ПУ, 6 ТЗМ, 6ТМ, машина управління, радіолокатор, 72 ракети з ТРДД) було сплачено 1 мільярд гривень, або 40 млн. доларів за тим курсом. 1 ракета Гарпун коштує 1,4 млн доларів за контрактами того самого 2020 року. Тільки 72 ракети коштували б 100 млн. доларів.
Чому така різниця - тому що в Україні інженерів з надлишком, знову ж таки через систему освіти.