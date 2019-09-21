Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Я не дивився)) - тож розкажете мені коротко ,- що там?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 вер, 2022 13:17
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Я не дивився)) - тож розкажете мені коротко ,- що там?
Додано: Суб 10 вер, 2022 14:48
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
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