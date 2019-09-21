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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:17

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Я не дивився)) - тож розкажете мені коротко ,- що там? ;) :)
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 14:48

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Успіх написав:Я не дивився)) - тож розкажете мені коротко ,- що там?
почитай каменты)
эффект 2 стен и автономка MUST HAVE
Надя Макода спец по Буче,там где тучи :D
Мизантрóп
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