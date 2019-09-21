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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:17

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Я не дивився)) - тож розкажете мені коротко ,- що там? ;) :)
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 14:48

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Успіх написав:Я не дивився)) - тож розкажете мені коротко ,- що там?
почитай каменты)
эффект 2 стен и автономка MUST HAVE
Надя Макода спец по Буче,там где тучи :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 08:36

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Ну що ж - раз тут вільне спілкування, то притягну я сюди свій Львів)))
Може хтось свіжу думку напише, а то на профільній гілці - миші вішаються)))
  Успіх написав:
  ЛАД написав:
  Успіх написав:Тож, поки їду на фронт(а дорога далеееека), то напишу пару слів по темі гілки...

То що там з цінами на нерухомість?
Тут писали, що ціни падають/ніхто не хоче бетон/що більшість зливає бетон і тікає закордон))
А я просив декілька посилань на олх/лун - щоб реально побачити падіння.
Так щось ніхто і не кинув пару посилань/пруфів з падінням цін :roll:
То може тепер хтось скине/напише тут?

Але ще б хотів додати - чи і особняки/приватні будинки в місті Лева є дешеві? Нехай без ремонту і з поганим дахом - але щоб дешеві? Є такі?
Щоб можна було добудувати поверх вверх і цоколь вниз)) - і зробити "орендний будинок на 4 сім'ї" :mrgreen:
Брати ЦА з дітьми і тваринками, яку майже, всюди відфутболюють)) і рубати бабло #нєпадєцкі :mrgreen:

У місті Лева падіння, можливо, і не буде.
К вам переехало много народу из центра и с востока. Перебазируются и производства. Вполне вероятно, многие там и останутся. Причём останутся, в основном, люди, у которых деньги есть. Так что будет спрос на жильё и, соответственно, вряд ли будет падение цен.

Так ото ж!
А ще + по завершенні війни, військові і родичі загиблих воїнів - будуть мати трохи грошенят... і, доклавши свої попередні заощадження, або підкріпившись іпотекою - вийдуть на ринок нерухомості!

Тому, якщо і буде падіння, то максимум на 10-20% в доларі(і то, якщо курс долара ще підніметься)
Але, швидше будуть ціни +/- ті самі, або й невеликий ріст(на 5-10% в дол) після нашої перемоги.

Тож - то є Львів! - місто - не з простого тіста!© :wink: :D
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