RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:17

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Я не дивився)) - тож розкажете мені коротко ,- що там? ;) :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3911
З нами з: 18.03.21
Подякував: 148 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 14:48

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Успіх написав:Я не дивився)) - тож розкажете мені коротко ,- що там?
почитай каменты)
эффект 2 стен и автономка MUST HAVE
Надя Макода спец по Буче,там где тучи :D
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7004
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1420 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 08:36

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Ну що ж - раз тут вільне спілкування, то притягну я сюди свій Львів)))
Може хтось свіжу думку напише, а то на профільній гілці - миші вішаються)))
  Успіх написав:
  ЛАД написав:
  Успіх написав:Тож, поки їду на фронт(а дорога далеееека), то напишу пару слів по темі гілки...

То що там з цінами на нерухомість?
Тут писали, що ціни падають/ніхто не хоче бетон/що більшість зливає бетон і тікає закордон))
А я просив декілька посилань на олх/лун - щоб реально побачити падіння.
Так щось ніхто і не кинув пару посилань/пруфів з падінням цін :roll:
То може тепер хтось скине/напише тут?

Але ще б хотів додати - чи і особняки/приватні будинки в місті Лева є дешеві? Нехай без ремонту і з поганим дахом - але щоб дешеві? Є такі?
Щоб можна було добудувати поверх вверх і цоколь вниз)) - і зробити "орендний будинок на 4 сім'ї" :mrgreen:
Брати ЦА з дітьми і тваринками, яку майже, всюди відфутболюють)) і рубати бабло #нєпадєцкі :mrgreen:

У місті Лева падіння, можливо, і не буде.
К вам переехало много народу из центра и с востока. Перебазируются и производства. Вполне вероятно, многие там и останутся. Причём останутся, в основном, люди, у которых деньги есть. Так что будет спрос на жильё и, соответственно, вряд ли будет падение цен.

Так ото ж!
А ще + по завершенні війни, військові і родичі загиблих воїнів - будуть мати трохи грошенят... і, доклавши свої попередні заощадження, або підкріпившись іпотекою - вийдуть на ринок нерухомості!

Тому, якщо і буде падіння, то максимум на 10-20% в доларі(і то, якщо курс долара ще підніметься)
Але, швидше будуть ціни +/- ті самі, або й невеликий ріст(на 5-10% в дол) після нашої перемоги.

Тож - то є Львів! - місто - не з простого тіста!© :wink: :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3911
З нами з: 18.03.21
Подякував: 148 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 21:59

Уже в раю квартиры продают

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14511
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2070 раз.
Подякували: 2918 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 13897
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 21606
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 43778
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.