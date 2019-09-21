Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Додано: Чет 15 вер, 2022 09:42

sequence написав: antey1969 написав: ..

Три взрослых, электроплита, около 120 кВт в месяц.

.. ..Три взрослых, электроплита, около 120 кВт в месяц...

тот же вопрос тот же вопрос

ПолКв или Кв в сутки тянет холодильник. В чем проблема?Глажка час в месяц, стирка пару раз в неделю на семью. Лампы лед.Основной расход по энергии - это плита, но они здесь у всех максимально энергосберегающие.Кондеи отсутствуют здесь как класс, тридцать градусов было несколько дней за лето при прохладных ночах. Нахрена бойлер в квартире, если всегда есть в доме горячая вода? И даже отопление летом можно врубить, нужно только регулятор на максимум поставить на батареях.Микроволновка, чайник, кофемашина, блендер на общий расход влияют незначительно.Встроенная кухня в арендуемой квартире... Какая посудомойка?)))