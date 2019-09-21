Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

рад - за человека, что он имел возможность и нашёл способ вырваться
хотя Варшава как по мне один из худших вариантов
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Додано: Чет 15 вер, 2022 01:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 15 вер, 2022 08:35
блэт, как?? Вы холодильник на +17 поставили?? Стираете у соседей, или носите рубашку по 5 дней? Готовите, так понимаю на газу. А вода горячая центральная или бойлер? Или закаляетесь? Или моетесь раз в неделю, когда рубашки стираете?
По гаджетам понятно, на работе заряжаете. Гладить белье тоже считаю глупой затеей для мажоров
Додано: Чет 15 вер, 2022 08:37
Додано: Чет 15 вер, 2022 09:11
Ну ви й даєтє-все набагато простіше: навіщо взагалі холодильник, коли можна "харчеваться" безкоштовно в столовках для біженців і готувати не потрібно, ну можна, як колись писав Долярчик, раз на місяць побалувати сімью піццою, митися можна в муніципальних термальних басейнах (є в Австрії й такі) а прати нема потреби-сорочки та інше потрібно кожен раз брати нове на пунктах видачі гуманітарки. В мене однокласник розповідав як його рідня(троє жіночок) в евакуації перший раз пішли на пунк видачі гумдопомоги біженцям: нагребли 11 мішків речей і вже збиралися йти, але тут одна згадала, що чогось не вистачає і каже волонтерам: найдіть мені ще подушечку!
Під...євші волнтери переглянулися та таки пішли шукати "нешасним біженцям" подушку, приносять а вона заявляє: ні, ця не підходить-завелика, знайдіть іншу!
Додано: Чет 15 вер, 2022 09:42
ПолКв или Кв в сутки тянет холодильник. В чем проблема?
Глажка час в месяц, стирка пару раз в неделю на семью. Лампы лед.
Основной расход по энергии - это плита, но они здесь у всех максимально энергосберегающие.
Кондеи отсутствуют здесь как класс, тридцать градусов было несколько дней за лето при прохладных ночах. Нахрена бойлер в квартире, если всегда есть в доме горячая вода? И даже отопление летом можно врубить, нужно только регулятор на максимум поставить на батареях.
Микроволновка, чайник, кофемашина, блендер на общий расход влияют незначительно.
Встроенная кухня в арендуемой квартире... Какая посудомойка?)))
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 15 вер, 2022 11:24, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 15 вер, 2022 09:51
холодильник лишь один из потребителей, не самый злобный.
А бойлер? Уле той зимы?
А плита? Я люблю, например, готовить, духовка и плита вечером всегда включены. Индукция, Бош, - что экономней придумали в мире?
А ребенку на плойке поиграть?
А кондиционер, как без него в августе?
А стиралка? Предлагаете стирать все на 30 градусах?
А посудомойка раз в день? Утюг, лампочки, гаджеты, фен и прочее по мелочи молчу уже
Додано: Чет 15 вер, 2022 09:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
смотрю, так скоро Флай будет всех учить жить на 30 кВт/мес
Додано: Чет 15 вер, 2022 10:02
Додано: Чет 15 вер, 2022 10:02
Одна из версий: тут счетчики по-честному калибруются, а не ДТЭКом.
Но, в то же время все что Вы перечислили тоже имеет место быть. Но это дает экономию, ну, наверное, максимум 112.3 - 114.8 кВтч э/э в месяц (нет возможности посчитать точнее).
Додано: Чет 15 вер, 2022 10:32
Сам по себе электро бойлер дает минимум 100 кВт, если хоть иногда мыться самим и/или посуду на 5х человек. Ну, это если вода теплее 30 градусов в нем. Бойлер у вас газовый, как и плита? Тогда много вопросов снимается.
Вам хоть повезло, не надо воду бутылированную покупать, из крана можно
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