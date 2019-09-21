Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

sequence написав:

airmax78 написав: sequence написав: блэт, как?? Вы холодильник на +17 поставили?? Стираете у соседей, или носите рубашку по 5 дней? Готовите, так понимаю на газу. А вода горячая центральная или бойлер? Или закаляетесь? Или моетесь раз в неделю, когда рубашки стираете?

По гаджетам понятно, на работе заряжаете. Гладить белье тоже считаю глупой затеей для мажоров блэт, как?? Вы холодильник на +17 поставили?? Стираете у соседей, или носите рубашку по 5 дней? Готовите, так понимаю на газу. А вода горячая центральная или бойлер? Или закаляетесь? Или моетесь раз в неделю, когда рубашки стираете?По гаджетам понятно, на работе заряжаете. Гладить белье тоже считаю глупой затеей для мажоров

Одна из версий: тут счетчики по-честному калибруются, а не ДТЭКом.

Но, в то же время все что Вы перечислили тоже имеет место быть. Но это дает экономию, ну, наверное, максимум 112.3 - 114.8 кВтч э/э в месяц (нет возможности посчитать точнее). Одна из версий: тут счетчики по-честному калибруются, а не ДТЭКом.Но, в то же время все что Вы перечислили тоже имеет место быть. Но это дает экономию, ну, наверное, максимум 112.3 - 114.8 кВтч э/э в месяц (нет возможности посчитать точнее).

Сам по себе электро бойлер дает минимум 100 кВт, если хоть иногда мыться самим и/или посуду на 5х человек. Ну, это если вода теплее 30 градусов в нем. Бойлер у вас газовый, как и плита? Тогда много вопросов снимается.Вам хоть повезло, не надо воду бутылированную покупать, из крана можно